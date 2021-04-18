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Есть группа пользователей, которые предпочитают покупать любую электронику сразу же после её выхода на рынок. Подобный подход имеет смысл, ведь через год можно продать товар с небольшой уценкой на вторичном рынке, получив новую модель за относительно невысокую плату. Фактически это позволяет многие годы оперировать небольшими суммами, не выкладывая за смартфон его полную стоимость. Однако, есть мнение, что телефон нужно покупать в момент его ухода с рынка. Именно тогда он получает максимальное количество скидок и кажется выгодным приобретением.

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Возможно, в такой логике и есть смысл, ведь Redmi Note 8 Pro сегодня стоит дёшево, как никогда. Если заглянуть в официальный магазин Xiaomi в России, то окажется, что скидка на модель 6/64 Гб составляет немалые 19% или 4000 рублей. Скорее всего ритейлеры распродают последние запасы, поскольку с начала 2021 года таких больших скидок не было. Доступны всего два цвета: оранжевый и зелёный, а также есть в наличии версии с большим объёмом накопителя с той же скидкой в 4000 рублей. Точных сроков проведения акции и количества акционных товаров нет, поэтому Redmi Note 8 Pro могут закончиться в любой момент.

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В случае, если наши читатели увидят данный материал с опозданием, есть неплохая скидка в Ситилинке. Здесь модель с накопителем на 128 Гб стоит 19 810 рублей, что всего на 1000 дороже большой скидки от официала, а значит возможность сэкономить составляет немалые 3000 рублей. В данном случае доступны всего 4 разных цвета: синий, зелёный, серый и белый, а вот младшей модели на 64 Гб уже нет. Вполне возможно, что вскоре из продажи плавно исчезнет и старшая.

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Отметим, что среди сильных сторон Redmi Note 8 Pro значится: игровой процессор, который превосходит то, что нам предлагают в новом Redmi Note 10, также здесь присутствует быстрая зарядка и аккумулятор на 4500 мАч. Камера порадует ценителей качественных фото, ведь здесь установлен модуль на 64 Мп. Данный смартфон получит новую прошивку MIUI 12.5 на самой новой мобильной ОС Android 11. Случится это должно уже этой весной, поэтому смартфон можно считать актуальным.