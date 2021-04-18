Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Core i9-11900K с гарантированными 5.1 ГГц на всех ядрах оценён Silicon Lottery в 879 долларов

Переплата за разгон составит немалые 330 долларов
[ ] для раздела Блоги
2
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Большинство покупателей компьютеров предпочитает не утруждать себя разгоном. Гораздо проще купить Core i5-10400F, который уже отлично работает и выполняет большинство задач не хуже более дорогих камней. Для более зажиточных геймеров альтернативой могут стать Core i9-10900 или Core i7-10700, предлагающие высокие тактовые частоты без разблокированного множителя. Но есть и те, кто не мыслит покупку нового компьютера без его дополнительного разгона. Сегодня попытка выжать из нового камня лишние 100 МГц – это настоящая лотерея. Кстати, именно этим и занимаются ребята из Silicon Lottery.

реклама

Группа энтузиастов предлагает покупку процессора с гарантированными тактовыми частотами, на которых камень точно заработает на вашем ПК. Давайте пример: Core i9-11900K способен работать на всех ядрах на тактовой частоте 4.8 ГГц. Если вы хотите получить уже разогнанный камень, вытягивающий 4.9 ГГц на всех ядрах, придётся заплатить 619 долларов. Это на 70 долларов больше официальной цены процессора. Стоит учитывать, что доплата в данном случае вообще бессмысленна, ведь, по данным Silicon Lottery, ровно 100% всех камней достигли 4.9 ГГц без проблем.

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

А вот с частотой в 5 ГГц не всё так просто, ведь только 73% чипов в рознице доходят до столь высоких показателей. Ребята из Silicon Lottery любезно отобрали подходящие камни, а за услуги придётся заплатить немалые 699 долларов. А вот покорение 5.1 ГГц на всех ядрах оказалось делом не простым, ведь только 29% отобранных камней дотянулись до подобных высот. Доплата за право владения быстрым процессором куда выше, а конечная стоимость составит 879 долларов (доплата 330 долларов).

реклама

Есть также варианты с процессором Core i5-11600K. Всё это доступно на официальной странице Silicon Lottery. Российские покупатели лишены возможности получить доступ к подобным услугам, а значит это отличный шанс взять дело в свои руки, ведь 73% – это очень много и нужно быть неудачником, чтобы вам достался чип, не способный вытянуть 5 ГГц на всех ядрах. Учтите, что без дорогого охлаждения не обойтись, а чаще вам просто и вовсе потребуется жидкостная система, но с подобными тратами оверклокеры давно смирились. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
42
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
34
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
81

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 81
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
82
Майнеры купили электростанцию и развернули там большую ферму по добыче Биткоина
29
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 42 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
64
Рост курса Ethereum Classic в 2,5 раза сделал устаревшие GTX 1050Ti/RX 474 прибыльными в майнинге
21
Xiaomi представила LCD телевизоры Mi TV EA 2022 по цене от 150 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит обновлённый чип со встроенным ограничителем при майнинге Ethereum
72
56 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году
3
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
34
Биткоин упал на фоне запрета криптовалют в Турции и отключения северо-запада Китая от электричества
63
Xiaomi POCO X3 сгорел во время зарядки
11
ASUS ZenFone 8 mini с 16 ГБ оперативной памяти протестировали в Geekbench
3
Fitbit Luxe - новый конкурент Xiaomi Mi Band от Google
+
36 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12.5
1
Чем больше в мире станет предприятий по выпуску чипов, тем тяжелее окажется следующий кризис
42
LGA 1700 принесёт изменения всех трёх измерений в системе крепления охладителя
25
Бюджетный компьютер из магазина, или системник на старом флагмане Intel – оптимальный выбор от SH
22
Новая графика Intel UHD 750 уступает AMD Vega 8 и Vega 11 в большинстве игр — тест ScatterVolt
58
GeForce RTX 3080 Ti получит двухфакторную защиту от майнеров Эфира и уже готовится к производству
43
Неизвестный художник Murat Pak продал коллекцию NFT-картин из пикселей за 16.6 миллиона долларов
12

Популярные статьи

Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
24
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
47
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
6
Обзор смарт-часов ZTE Y8
1
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
23
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5

Сейчас обсуждают

nikolai3anv
11:49
Это демократия такая... Свобода слова и все такое..
Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
НиколайНикифоров
11:47
Вы думаете, что они всю информацию пользователей Windows воруют, и складывают у себя. Ну если даже и так, то они в этом никогда не признаются.
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
ArcheryTxs
11:45
Да да, эти мрии еще с 2014 слышны....мы члены...весь мир з наме...ната приде порядок наведе....на дворе 2021 а мрии у недалеких все еще не развеялись :))) Пусть будут. В своих фантазиях. Им же не поня...
Россиян будут регистрировать на Госуслугах без их согласия и с рождения — CNews
FillWillson
11:43
Осталось ещё одно письмо написать в Майкрософт, может у них где-нибудь на серваках копии файлов валяются.... :) :) :)
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
FillWillson
11:37
"Собственная криптовалюта Сбербанка Сбербанк, пишет ТАСС, выпустит собственную криптовалюту лишь после того, как закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), регулирующий использование цифровых денег н...
Майнеры купили электростанцию и развернули там большую ферму по добыче Биткоина
Михаил Невский
11:36
при чем тут Польша? И да, 100 млрд не сразу, а постепенно по 30 млрд в год. Это 2.2 трлн рублей.
TSMC рассчитывает в ближайшие пять лет увеличивать выручку на 10-15% ежегодно
vitosol
11:34
Быдло кастрюлеголово очухалось после бурячной; ЕЗДИ на "ЖОПОРОЖЕЦе".
Последний советский лимузин продают в США за 190 000 долларов
ArcheryTxs
11:32
О...ИЛИТКА в тренде. Из какого нибудь бирюлево выползень позвездеть в интернетах а все туда же - кококо йа илитко. Не стыдно в таком то возрасте позориться так?:)
Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
[ AtoM ]
11:32
крутой!
Acer EL491CRG9 - 49-дюймовый сверхширокий монитор с сертификацией VESA DisplayHDR 2000
oHOTnick
11:31
Подождите, но все же рассказывают, что интелы до 5,3 Ггц на воздухе легко гонятся! Я что то пропустил?
Core i9-11900K с гарантированными 5.1 ГГц на всех ядрах оценён Silicon Lottery в 879 долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем