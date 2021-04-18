Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Большинство покупателей компьютеров предпочитает не утруждать себя разгоном. Гораздо проще купить Core i5-10400F, который уже отлично работает и выполняет большинство задач не хуже более дорогих камней. Для более зажиточных геймеров альтернативой могут стать Core i9-10900 или Core i7-10700, предлагающие высокие тактовые частоты без разблокированного множителя. Но есть и те, кто не мыслит покупку нового компьютера без его дополнительного разгона. Сегодня попытка выжать из нового камня лишние 100 МГц – это настоящая лотерея. Кстати, именно этим и занимаются ребята из Silicon Lottery.

реклама

Группа энтузиастов предлагает покупку процессора с гарантированными тактовыми частотами, на которых камень точно заработает на вашем ПК. Давайте пример: Core i9-11900K способен работать на всех ядрах на тактовой частоте 4.8 ГГц. Если вы хотите получить уже разогнанный камень, вытягивающий 4.9 ГГц на всех ядрах, придётся заплатить 619 долларов. Это на 70 долларов больше официальной цены процессора. Стоит учитывать, что доплата в данном случае вообще бессмысленна, ведь, по данным Silicon Lottery, ровно 100% всех камней достигли 4.9 ГГц без проблем.

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Цена рухнула на порядок на RX 6700XT 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

А вот с частотой в 5 ГГц не всё так просто, ведь только 73% чипов в рознице доходят до столь высоких показателей. Ребята из Silicon Lottery любезно отобрали подходящие камни, а за услуги придётся заплатить немалые 699 долларов. А вот покорение 5.1 ГГц на всех ядрах оказалось делом не простым, ведь только 29% отобранных камней дотянулись до подобных высот. Доплата за право владения быстрым процессором куда выше, а конечная стоимость составит 879 долларов (доплата 330 долларов).

реклама

Есть также варианты с процессором Core i5-11600K. Всё это доступно на официальной странице Silicon Lottery. Российские покупатели лишены возможности получить доступ к подобным услугам, а значит это отличный шанс взять дело в свои руки, ведь 73% – это очень много и нужно быть неудачником, чтобы вам достался чип, не способный вытянуть 5 ГГц на всех ядрах. Учтите, что без дорогого охлаждения не обойтись, а чаще вам просто и вовсе потребуется жидкостная система, но с подобными тратами оверклокеры давно смирились.