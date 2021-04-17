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Бюджетный компьютер из магазина, или системник на старом флагмане Intel – оптимальный выбор от SH

Что лучше взять: Core i3-10100 или Core i7-3770K? Ответы в нашем материале
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Многие наши читатели могут похвастать мощным процессором, производительности которого достаточно для целой научной лаборатории. Часто они используют подобных монстров для компьютерных игр, бравируя виртуальными мышцами на форумах. Ясно, что большинству пользователей не нужен 16-ядерный Ryzen 9 5950Х, а значит они будут обращать внимание на менее скоростные чипы, позволяющие комфортно работать на компьютере. При этом многие до сих пор используют старые процессоры, уверяя, что они отлично справляются со всеми задачами. К примеру, легендарный Core i7-3770K, или не менее популярная модель Core i7-4790K.

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Всё это ставит слишком много вопросов. Представьте себе, что перед пользователем стоит задача купить недорогой компьютер. У него есть вариант на современном Core i3-10100, а есть системник с Авито, построенный на старом добром Core i7-3770K. Какой из них выбрать прямо сейчас? Давайте сегодня как следует углубимся в эту тему, а помогут нам ребята с TheSpyHood, которые уже провели собственные тесты, чем мы и воспользуемся. 

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Тестовая сборка представлена ниже в таблице. Там же находятся игры. Отметим, что на видео в конце материала есть больше игр, однако эти данные ничего не меняют и могут считаться дополнительными. В качестве видеокарты выступила GeForce RTX 3080, поскольку представители TheSpyHood хотели выжать всё возможное из процессоров, показав их максимально возможную производительность. 

 

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Forza Horizon 4

Assassin’s Creed Valhalla

Watch Dogs: Legion

Horizon Zero Dawn

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Cyberpunk 2077

Red Dead Redemption 2 

Core i3-10100

168

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116

109

139

125

132

Ryzen 3 3300X

157

113

108

141

127

129

Core i7-4790K

152

107

99

132

121

118

Ryzen 5 2600

159

112

104

137

121

121

Core i7-3770K

144

101

94

128

114

111

Ryzen 5 1600AF

151

108

97

131

119

113

 

В данном случае нет даже смысла подсчитывать средний результат по каждому процессору, ведь фактически разницы нет. Наиболее оптимальным выбором будет Ryzen 3 3300X, вот только его перестали выпускать сразу после начала продаж. Не уступает ему Core i3-10100, но это верно только в том случае, если вы хотите новый процессор, ведь бюджетные модели 2020 года почти ничем не отличаются от старых процессоров Intel. Всё это значит, что на старом Core i7-4790K можно ещё долго чувствовать себя в полном порядке. Подобный камень не сравнится с более продвинутыми 8-ядерниками, но, когда речь идёт о бюджетном компьютере – выбор очевиден. Всё это значит только одно: если разницы между чипами нет, то в первую очередь стоит обращать внимание на цену, ведь собрать новую систему дороже, чем взять компьютер на вторичке.   


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