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Многие наши читатели могут похвастать мощным процессором, производительности которого достаточно для целой научной лаборатории. Часто они используют подобных монстров для компьютерных игр, бравируя виртуальными мышцами на форумах. Ясно, что большинству пользователей не нужен 16-ядерный Ryzen 9 5950Х, а значит они будут обращать внимание на менее скоростные чипы, позволяющие комфортно работать на компьютере. При этом многие до сих пор используют старые процессоры, уверяя, что они отлично справляются со всеми задачами. К примеру, легендарный Core i7-3770K, или не менее популярная модель Core i7-4790K.

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Всё это ставит слишком много вопросов. Представьте себе, что перед пользователем стоит задача купить недорогой компьютер. У него есть вариант на современном Core i3-10100, а есть системник с Авито, построенный на старом добром Core i7-3770K. Какой из них выбрать прямо сейчас? Давайте сегодня как следует углубимся в эту тему, а помогут нам ребята с TheSpyHood, которые уже провели собственные тесты, чем мы и воспользуемся.

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Тестовая сборка представлена ниже в таблице. Там же находятся игры. Отметим, что на видео в конце материала есть больше игр, однако эти данные ничего не меняют и могут считаться дополнительными. В качестве видеокарты выступила GeForce RTX 3080, поскольку представители TheSpyHood хотели выжать всё возможное из процессоров, показав их максимально возможную производительность.

реклама Forza Horizon 4 Assassin’s Creed Valhalla Watch Dogs: Legion Horizon Zero Dawn реклама Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Core i3-10100 168 реклама 116 109 139 125 132 Ryzen 3 3300X 157 113 108 141 127 129 Core i7-4790K 152 107 99 132 121 118 Ryzen 5 2600 159 112 104 137 121 121 Core i7-3770K 144 101 94 128 114 111 Ryzen 5 1600AF 151 108 97 131 119 113

В данном случае нет даже смысла подсчитывать средний результат по каждому процессору, ведь фактически разницы нет. Наиболее оптимальным выбором будет Ryzen 3 3300X, вот только его перестали выпускать сразу после начала продаж. Не уступает ему Core i3-10100, но это верно только в том случае, если вы хотите новый процессор, ведь бюджетные модели 2020 года почти ничем не отличаются от старых процессоров Intel. Всё это значит, что на старом Core i7-4790K можно ещё долго чувствовать себя в полном порядке. Подобный камень не сравнится с более продвинутыми 8-ядерниками, но, когда речь идёт о бюджетном компьютере – выбор очевиден. Всё это значит только одно: если разницы между чипами нет, то в первую очередь стоит обращать внимание на цену, ведь собрать новую систему дороже, чем взять компьютер на вторичке.



