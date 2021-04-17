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Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 42 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5

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Выход MIUI 12.5 всё ближе, что подтверждается всё новыми утечками и постоянно появляющимися в сети официальными образами. Несмотря на то, что тестирование идёт по всему миру, в свободный доступ попадают исключительно китайские прошивки, что не позволяет опробовать их широкому кругу пользователей. Если среди наших читателей есть нетерпеливые владельцы смартфонов Xiaomi, то сейчас самое время изучить функции следующей версии прошивки от китайской компании. Доступна стабильная бета-версия. 

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Сегодня в списке доступных для скачки прошивок 42 аппарата, представляющие несколько популярных поколений. Наиболее бюджетными и возрастными телефонами являются Mi 9 SE и Redmi Note 7. Последний был бестселлером 2019 года и стал символом прихода Xiaomi на большую сцену, когда китайская компания не только смогла занять место в первой пятёрке, но и продемонстрировать высокое качество и самые продвинутые технологии по разумной цене. Отметим, что обновление выйдет для всей серии Redmi Note 7.

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Ожидаемо прошивка появится на все смартфоны серий Mi Note 10 и Mi 10, а также Redmi K, начиная с первого поколения (К20), и заканчивая последним (К40). MIUI 12.5 заявлен и для серий Redmi Note 8 и Redmi Note 9, включая аппараты с приставкой «Pro». Не забыт старый флагман Mi 9, и новинка 2021 года – Mi 11. 

Последняя версия стабильного образа бета-версии MIUI 12.5 выпущена 15 апреля и доступна для скачки по ссылке в конце материала. Эксперты рекомендуют внимательно изучить все особенности установки для вашего смартфона, иначе можно вместо новой прошивки получить старый кирпич. Ссылка.  

  1. Redmi Note 7/7S
  2. Mi 10 Pro
  3. Mi 9
  4. Mi 10S
  5. Redmi K30S
  6. Xiaomi Mi 11
  7. Redmi K20
  8. Redmi 10X Pro
  9. Redmi 10X 5G
  10. Redmi K40 Pro
  11. Redmi Note 8
  12. Mi CC9e
  13. Mi 11 Ultra
  14. Redmi K20 Pro
  15. Mi 10i
  16. Redmi Note 9 4G
  17. Redmi K30 4G
  18. Redmi 9T
  19. Mi 9 Lite/Mi CC9
  20. Mi 10
  21. Redmi K30 Pro
  22. Redmi Note 8 Pro
  23. Redmi K30 Ultra
  24. Mi 10T
  25. Mi 10 Youth Edition
  26. Mi 9 Pro 5G
  27. Mi 9 SE
  28. Mi 11X
  29. Redmi Note 9 Pro 5G
  30. Redmi K40
  31. Mi 10 Ultra
  32. Redmi Note 9T
  33. Xiaomi Mi 10T Lite
  34. Redmi Note 7 Pro
  35. Mi 9T
  36. Redmi K30 5G
  37. Redmi K30i 5G
  38. Mi CC9 Meitu Edition
  39. Redmi Note 9 5G
  40. Mi Note 10
  41. Mi 10 Lite Zoom
  42. Mi 9T Pro
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