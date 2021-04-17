Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Выход MIUI 12.5 всё ближе, что подтверждается всё новыми утечками и постоянно появляющимися в сети официальными образами. Несмотря на то, что тестирование идёт по всему миру, в свободный доступ попадают исключительно китайские прошивки, что не позволяет опробовать их широкому кругу пользователей. Если среди наших читателей есть нетерпеливые владельцы смартфонов Xiaomi, то сейчас самое время изучить функции следующей версии прошивки от китайской компании. Доступна стабильная бета-версия.

реклама

Сегодня в списке доступных для скачки прошивок 42 аппарата, представляющие несколько популярных поколений. Наиболее бюджетными и возрастными телефонами являются Mi 9 SE и Redmi Note 7. Последний был бестселлером 2019 года и стал символом прихода Xiaomi на большую сцену, когда китайская компания не только смогла занять место в первой пятёрке, но и продемонстрировать высокое качество и самые продвинутые технологии по разумной цене. Отметим, что обновление выйдет для всей серии Redmi Note 7.

анонсы и реклама RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Ожидаемо прошивка появится на все смартфоны серий Mi Note 10 и Mi 10, а также Redmi K, начиная с первого поколения (К20), и заканчивая последним (К40). MIUI 12.5 заявлен и для серий Redmi Note 8 и Redmi Note 9, включая аппараты с приставкой «Pro». Не забыт старый флагман Mi 9, и новинка 2021 года – Mi 11.

Последняя версия стабильного образа бета-версии MIUI 12.5 выпущена 15 апреля и доступна для скачки по ссылке в конце материала. Эксперты рекомендуют внимательно изучить все особенности установки для вашего смартфона, иначе можно вместо новой прошивки получить старый кирпич. Ссылка.

Redmi Note 7/7S Mi 10 Pro Mi 9 Mi 10S Redmi K30S Xiaomi Mi 11 Redmi K20 Redmi 10X Pro Redmi 10X 5G Redmi K40 Pro Redmi Note 8 Mi CC9e Mi 11 Ultra Redmi K20 Pro Mi 10i Redmi Note 9 4G Redmi K30 4G Redmi 9T Mi 9 Lite/Mi CC9 Mi 10 Redmi K30 Pro Redmi Note 8 Pro Redmi K30 Ultra Mi 10T Mi 10 Youth Edition Mi 9 Pro 5G Mi 9 SE Mi 11X Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K40 Mi 10 Ultra Redmi Note 9T Xiaomi Mi 10T Lite Redmi Note 7 Pro Mi 9T Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 9 5G Mi Note 10 Mi 10 Lite Zoom Mi 9T Pro