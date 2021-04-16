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В последнее время цены на процессоры AMD не радуют. Что и говорить, если даже камни второго поколения Ryzen упрямо не хотят дешеветь, продолжая удивлять своей стойкостью. Увы, хорошего в этом ничего нет, а большая часть покупателей продолжает отдавать предпочтение Intel. С выходом новых Rocket Lake предпочтения могут ещё больше сместиться в сторону синих, поскольку уже сегодня ясно, что Intel не будет держаться за цены до последнего, предлагая отличные скидки.

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Core i9 10850К. Перед нами слегка упрощённая версия флагманского камня, предлагающая высокую производительность, 10 ядер и тактовую частоту до 5.2 ГГц. В данном случае скидка предоставляется на коробочную версию, но внутри всё равно нет кулера, ведь столь мощный процессор требует индивидуального подхода, а значит об охлаждении вам придётся позаботиться самостоятельно. Ещё неделю назад камень стоил больше 40 000 рублей, а недавно подешевел на 4 тысячи. Это не самая большая скидка, но позволяет сэкономить, взяв более скоростной накопитель, или память с лучшими характеристиками.

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Core i9 10900KА. Эта идентичная флагману версия чипа, которая отличается только поставкой, поскольку предлагается в коллекционной коробке в стиле Marvel Avengers. Возможно, многие выкинут её в мусор при первой возможности, но найдутся и такие, для кого это станет приятным подарком. Камень способен достигать 5.3 ГГц и гораздо дешевле, чем стоил ещё несколько месяцев назад. Даже по сравнению с ОЕМ-версией обычного Core i9 10900K заметно снижение цены на 9000 рублей если смотреть на цены марта 2021 года.

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Приятным подарком для любителей новинок будет Core i9 11900. Здесь всего 8 ядер, но стоит учитывать возросшую скорость в играх и задачах, делающих упор на одно ядро. Скидка составляет всего 2 тысячи рублей, но здесь присутствует фактор новизны. Несмотря на отсутствие в названии литеры «К», данный процессор умеет разгоняться до 5.2 ГГц, а вот скрытого потенциала у него нет, ведь здесь множитель заблокирован.