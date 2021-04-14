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Большинство производителей компьютерных комплектующих дают на свою продукцию 36 месяцев гарантии. Этого достаточно, чтобы убедиться в качестве товара, а также избежать всех рисков, связанных с производственным браком. При этом, если материнские платы, накопители и SSD без проблем справляются с работой в режиме 24/7 в течение многих лет, то видеокарты явно для этого не приспособлены. Даже если карта попадает в руки к геймеру, они никогда не работает в полную силу. Даже если этот геймер целыми днями играет в игры, ведь всегда есть менее и более требовательные сцены, а значит немалую часть времени видеокарта, что называется – отдыхает.

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Совсем иная ситуация, если видеокарта попадает майнеру, где он гоняет её на максимуме возможностей годами. Многие из шахтёров ещё и грешат продажей измотанных моделей, когда выжатая словно лимон карточка попадает в игровой компьютер, а ведь срок гарантии после этого может ещё достигать год и более. Мало того, когда такая видеокарта выходит из строя, производителю ничего не остаётся как провести замену, либо восстанавливать поломку за свой счёт, ведь фактически майнеры ничего не нарушили. Где вы видели в гарантийных обязательствах информацию о том, что продукт нельзя использовать в режиме 24/7?

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Судя по всему, производителей подобное положение дел не устраивает, ведь сегодня Gigabyte сообщила о значительном снижении гарантийных обязательств. Пока это касается исключительно майнерской модели NVIDIA CMP 30HX, которая получит цену в 700 долларов и гарантию 3 месяца. Отметим, что перед нами обычная GeForce GTX 1660 Super, стоимость которой должна быть куда меньше. Неясно, захотят ли майнеры покупать видеокарту без видеовыхода, с минимальной гарантией и ценой в 700 долларов, когда можно за ту же цену получить полноценную модель.

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Особенно сомнительно выглядит отсутствие видеовыхода, ведь потом такую видеокарту вообще не продать. Отметим, что пока действия Gigabyte кажутся щадящими на фоне новой политики MSI, которая приняла решение снизить гарантийный срок на 19 различных моделей видеокарт до 6 месяцев. Будем надеяться, что такое поведение не станет трендом, поскольку ничего хорошего для обычных геймеров урезание гарантии не несёт.