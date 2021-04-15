Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На первый взгляд кажется, что Epic Games Store – это большой солидный магазин, который приносит создателям целую кучу денег. Количество игр там постоянно растёт, а геймеры валят толпами. Вот только всё это просто пыль, которую нам в глаза бросают ребята из Epic Games. Дело в том, что за последние несколько лет чистый убыток цифровой площадки составил 600 миллионов долларов. Может показаться, что уже вскоре ребят ждёт успех, вот только, согласно внутренним отчётам, выйти в ноль удастся не ранее 2023 года, а заработки ожидаются только к 2027. Всему виной эксклюзивы, которые обходятся магазину слишком дорого. Кроме того, немало стоят и раздачи игр, которые постоянно проходят и стартуют каждый четверг.

реклама

Сегодня в Epic Games Store можно получить три отвратительных проекта, а вот через неделю геймеров ждут сразу две отличные игры. В первую очередь – это Alien: Isolation, которая в 2014 оказалась в числе лучших игр года по версии Игромании. Проект пришёлся по душе и критикам, и обычным геймерам, хотя на момент своего выхода имел посредственную графику. Сегодня почти не осталось тех, кто бы не прошёл пиратскую версию игры, но всегда приятно получить её легально. Что же, у вас будет такая возможность.

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Hand of Fate 2 никогда не была в числе культовых, но даже спустя годы после выхода у неё есть своя фан-база с преданными поклонниками. В данном случае перед нами смесь карточной коллекционки с РПГ. Разработчики полагают, что поклонники игры должны часами выбивать нужные ресурсы, а после вступать в бой со всё более прокачанными соперниками. Часто для достижения результата придётся фармить одних и тех же боссов часами, выколачивая из бедолаг всё необходимое для продвижения по сюжетной линии. К счастью, есть целая армия геймеров, которые готовы отдать всё за лишний сундук с деньгами, а значит проект ещё долго будет наслуху.

реклама

Прямо сегодня бежать в Epic Games Store не стоит, ведь раздача стартует 22 апреля и продлиться до 29. К сожалению, все версии идут без дополнений, многие из которых расширяют игровую вселенную.