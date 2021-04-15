Российские покупатели отдают предпочтение процессорам AMD, а Core i5-10400F только на 5 месте
Чаще всего мы оперируем заокеанской статистикой продаж процессоров. Иногда данными делятся ребята из Германии, но сделать верные выводы только по одной стране невозможно. Именно здесь нам на помощь приходит всемогущий Steam, согласно показателям которого за Intel остаётся более 70% рынка игровых камней. Можно было бы с надеждой заявить, что ситуация меняется, а динамика роста есть, вот только из-за нарастающего дефицита и странной ценовой политики, AMD пока просто не способна поставить на рынок достаточное количество чипов.
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Если абстрагироваться от зарубежных и общемировых показателей, то можно заметить, что в РФ положение выравнивается, ведь в марте было реализовано 52.5% красной команды и 47.5% синей, при этом цифры уже долгое время смещаются в сторону Intel. Что любопытно, если общая доля у синих не такая уж и маленькая, то все три первых места остались за AMD. Давайте посмотрим на диаграмму, составленную представителями ЯндексМаркета.
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Как видите, народ любит быстрые красные процессоры, ведь старичок Ryzen 5 3600 прочно занимает место лидера и не планирует уступать положение кому-то другому. А вот второе место Ryzen 5 5600X ставит в тупик, ведь сегодня стоимость данного камня находится на уровне 30 000, что кажется откровенно много, превышая цену предыдущего поколения почти в 2 раза. Кто это любители переплачивать, в данном случае неясно. На третьем заслуженно Ryzen 7 5800X, но 42 000 рублей явно больше, чем он стоит. Для сравнения предлагаем вам посмотреть в сторону Core i9-10900KF, который оценён всего на 1000 рублей дороже, но обладает полноценными десятью ядрами.
Продажи отдельных процессоров Intel на этом фоне выглядят мизерными, ведь даже такой скоростной и относительно недорогой камень, как Core i5-10400F набирает всего 4.4%. На этом фоне ждать покорения новых вершин со стороны Rocket Lake не приходится, а значит синим ещё долго придётся довольствоваться вторыми ролями. Возможно, доверие массового покупателя вернётся, но случится это не ранее начала продаж новых процессоров на базе 10-нм техпроцесса, но ждать этого придётся как минимум до конца 2021 года.
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