Core i9-119000K оказался значительно быстрее под Windows 10, обойдя Linux Ubuntu на 20%
Каждый пользователь, который хотя бы раз устанавливал операционную систему Linux, знает о том, что она работает значительно быстрее Windows. И здесь неважно, какая у вас версия «Окон», ведь бесплатная ОС почти всегда выигрывает. Есть исключения, связанные с кривым и руками мастера и особенностями некоторых сборок, но в большинстве случаев дела обстоят именно так, как мы описали. Судя по всему, Microsoft проделала большую работу над ошибками, ведь новые процессоры Rocket Lake производства Intel неожиданно не только держат скромный паритет, но и вырываются вперёд на старушке Windows 10.
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Тестирование проведено командой Phoronix. Использовался процессор Core i9-119000K с одной и то же материнской платой Maximus XIII Hero, скоростным накопителем и 32 Гб оперативной памяти. Обе системы были основаны на последних на день написания материала сборках, поэтому искать здесь подвох не стоит. Отметим лишь, что Linux представлена Ubuntu, 20.10.
Изучить результаты можно на изображении выше и ниже. Если перевести данные в числовые показатели, то окажется, что Linux одержала победу в 35 тестах, в то время как Windows 10 – в 56 тестах. Это даёт нам следующее соотношение: 38.5% против 61.5%, а значит на данный момент операционная система Microsoft демонстрирует преимущество в более чем 20%, что можно назвать рекордом, ведь ранее ничего подобного экспертами не фиксировалось.
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Представители Phoronix пока не знают в чём дело, предполагая, что в последней сборке Windows 10 могли быть проведены какие-то новые оптимизации, позволяющие достичь более высоких результатов. Кроме того, виновником может быть новая архитектура в процессорах Intel 11 поколения. Скорее всего в ближайшее время будут проведены контрольные тесты, что позволит поставить окончательную точку в вопросе противостояния операционных систем, по крайней мере до следующего большого обновления.
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