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48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5

Доступны ссылки на закачку новой прошивки для всех указанных телефонов
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Официальный релиз MIUI 12.5 всё ближе. Смартфоны из первой волны уже начали получать новую прошивку в Китае, а на конец апреля намечен выход глобальной версии для первых 19 телефонов. При этом мы почти ничего не знаем о планах Xiaomi относительно целого ряда актуальных аппаратов, которые продолжают получать закрытые бета-версии новых прошивок с завидной регулярностью. Вполне возможно, что рассылка начнётся уже в мае, но никаких доказательств тестирования региональных версий нет, поэтому не исключено, что серии Redmi и Redmi Note получат возможность обновиться не ранее лета. 

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Сегодня у нас любопытный список смартфонов, которые имеют стабильную бета-версию MIUI 12.5. В данном материале любой желающий может не только ознакомиться с инструкцией, но и скачать прошивку для своего телефона. Стоит учитывать, что изначально все образы предназначались для инсайдеров, которые занимаются тестированием прошивок, поэтому там могут присутствовать ошибки. Однако, поскольку это уже публичные версии, пусть и распространяемые по относительно закрытым каналам, большая часть очевидных проблем уже устранена. 

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Список включает 48 телефонов, при этом, скорее всего, новых кандидатов уже не появится, поскольку тестирование идёт уже несколько месяцев. В будущем перечень будет расширен за счёт клонов, которые могут быть выпущены в продажу в ближайшее время, но они не изменят текущую картину. Как видите, несмотря на недавние утечки, флагманский Mi 8 (вся восьмая серия) не получит MIUI 12.5. А вот среднебюджетная серия Redmi Note 7-го поколения вправе рассчитывать на новую прошивку. Также присутствуют все телефоны серии «К» и её аналоги: POCO и Mi 9T. Несмотря на ранние заявления, Redmi 8 в списке не значится, а значит владельцам восьмой серии бюджетников придётся довольствоваться MIUI 12. Большая часть указанных ниже смартфонов получит новую прошивку на базе Android 11, но есть и исключения в виде серии Redmi Note 7, которым достанется Android 10.

  1. Redmi Note 7S
  2. Redmi 9 Power
  3. Mi CC9 Meitu Edition
  4. Xiaomi Mi 11
  5. Mi 10 Ultra
  6. Mi 10i
  7. Redmi K30i 5G
  8. Mi 10 Lite Zoom
  9. Mi 10T
  10. POCO F2 Pro
  11. Redmi Note 7 Pro
  12. Redmi Note 9 4G [China]
  13. Redmi K30 5G
  14. Mi CC9 Pro
  15. Redmi Note 9 5G [China]
  16. Mi 10
  17. Mi 9
  18. POCO X2
  19. Mi Note 10
  20. Mi 10 Youth Edition
  21. Mi 11X
  22. Redmi Note 9 Pro 5G
  23. Mi 9 Lite
  24. Redmi K40
  25. Redmi K20 Pro
  26. POCO F3
  27. Redmi K30S
  28. Redmi K40 Pro
  29. Mi 10S
  30. Mi 9T Pro
  31. Mi CC9e
  32. Redmi K30 Ultra
  33. Redmi 10X 5G
  34. Redmi Note 8 Pro
  35. Mi 9 SE
  36. Mi 10 Pro
  37. Redmi 9T
  38. Redmi K30 Pro
  39. Redmi Note 8
  40. Xiaomi Mi 10T Lite
  41. Redmi 10X Pro
  42. Mi 9T
  43. Mi CC9
  44. Mi 9 Pro 5G
  45. Redmi K20
  46. Redmi K30 4G
  47. Redmi Note 7
  48. Redmi Note 9T
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