48 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
Официальный релиз MIUI 12.5 всё ближе. Смартфоны из первой волны уже начали получать новую прошивку в Китае, а на конец апреля намечен выход глобальной версии для первых 19 телефонов. При этом мы почти ничего не знаем о планах Xiaomi относительно целого ряда актуальных аппаратов, которые продолжают получать закрытые бета-версии новых прошивок с завидной регулярностью. Вполне возможно, что рассылка начнётся уже в мае, но никаких доказательств тестирования региональных версий нет, поэтому не исключено, что серии Redmi и Redmi Note получат возможность обновиться не ранее лета.
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Сегодня у нас любопытный список смартфонов, которые имеют стабильную бета-версию MIUI 12.5. В данном материале любой желающий может не только ознакомиться с инструкцией, но и скачать прошивку для своего телефона. Стоит учитывать, что изначально все образы предназначались для инсайдеров, которые занимаются тестированием прошивок, поэтому там могут присутствовать ошибки. Однако, поскольку это уже публичные версии, пусть и распространяемые по относительно закрытым каналам, большая часть очевидных проблем уже устранена.
Список включает 48 телефонов, при этом, скорее всего, новых кандидатов уже не появится, поскольку тестирование идёт уже несколько месяцев. В будущем перечень будет расширен за счёт клонов, которые могут быть выпущены в продажу в ближайшее время, но они не изменят текущую картину. Как видите, несмотря на недавние утечки, флагманский Mi 8 (вся восьмая серия) не получит MIUI 12.5. А вот среднебюджетная серия Redmi Note 7-го поколения вправе рассчитывать на новую прошивку. Также присутствуют все телефоны серии «К» и её аналоги: POCO и Mi 9T. Несмотря на ранние заявления, Redmi 8 в списке не значится, а значит владельцам восьмой серии бюджетников придётся довольствоваться MIUI 12. Большая часть указанных ниже смартфонов получит новую прошивку на базе Android 11, но есть и исключения в виде серии Redmi Note 7, которым достанется Android 10.
- Redmi Note 7S
- Redmi 9 Power
- Mi CC9 Meitu Edition
- Xiaomi Mi 11
- Mi 10 Ultra
- Mi 10i
- Redmi K30i 5G
- Mi 10 Lite Zoom
- Mi 10T
- POCO F2 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 9 4G [China]
- Redmi K30 5G
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 9 5G [China]
- Mi 10
- Mi 9
- POCO X2
- Mi Note 10
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 11X
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Mi 9 Lite
- Redmi K40
- Redmi K20 Pro
- POCO F3
- Redmi K30S
- Redmi K40 Pro
- Mi 10S
- Mi 9T Pro
- Mi CC9e
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 10X 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 10 Pro
- Redmi 9T
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 8
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi 10X Pro
- Mi 9T
- Mi CC9
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi K20
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 7
- Redmi Note 9T
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