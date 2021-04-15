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Официальный релиз MIUI 12.5 всё ближе. Смартфоны из первой волны уже начали получать новую прошивку в Китае, а на конец апреля намечен выход глобальной версии для первых 19 телефонов. При этом мы почти ничего не знаем о планах Xiaomi относительно целого ряда актуальных аппаратов, которые продолжают получать закрытые бета-версии новых прошивок с завидной регулярностью. Вполне возможно, что рассылка начнётся уже в мае, но никаких доказательств тестирования региональных версий нет, поэтому не исключено, что серии Redmi и Redmi Note получат возможность обновиться не ранее лета.

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Сегодня у нас любопытный список смартфонов, которые имеют стабильную бета-версию MIUI 12.5. В данном материале любой желающий может не только ознакомиться с инструкцией, но и скачать прошивку для своего телефона. Стоит учитывать, что изначально все образы предназначались для инсайдеров, которые занимаются тестированием прошивок, поэтому там могут присутствовать ошибки. Однако, поскольку это уже публичные версии, пусть и распространяемые по относительно закрытым каналам, большая часть очевидных проблем уже устранена.

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Список включает 48 телефонов, при этом, скорее всего, новых кандидатов уже не появится, поскольку тестирование идёт уже несколько месяцев. В будущем перечень будет расширен за счёт клонов, которые могут быть выпущены в продажу в ближайшее время, но они не изменят текущую картину. Как видите, несмотря на недавние утечки, флагманский Mi 8 (вся восьмая серия) не получит MIUI 12.5. А вот среднебюджетная серия Redmi Note 7-го поколения вправе рассчитывать на новую прошивку. Также присутствуют все телефоны серии «К» и её аналоги: POCO и Mi 9T. Несмотря на ранние заявления, Redmi 8 в списке не значится, а значит владельцам восьмой серии бюджетников придётся довольствоваться MIUI 12. Большая часть указанных ниже смартфонов получит новую прошивку на базе Android 11, но есть и исключения в виде серии Redmi Note 7, которым достанется Android 10.

Redmi Note 7S Redmi 9 Power Mi CC9 Meitu Edition Xiaomi Mi 11 Mi 10 Ultra Mi 10i Redmi K30i 5G Mi 10 Lite Zoom Mi 10T POCO F2 Pro Redmi Note 7 Pro Redmi Note 9 4G [China] Redmi K30 5G Mi CC9 Pro Redmi Note 9 5G [China] Mi 10 Mi 9 POCO X2 Mi Note 10 Mi 10 Youth Edition Mi 11X Redmi Note 9 Pro 5G Mi 9 Lite Redmi K40 Redmi K20 Pro POCO F3 Redmi K30S Redmi K40 Pro Mi 10S Mi 9T Pro Mi CC9e Redmi K30 Ultra Redmi 10X 5G Redmi Note 8 Pro Mi 9 SE Mi 10 Pro Redmi 9T Redmi K30 Pro Redmi Note 8 Xiaomi Mi 10T Lite Redmi 10X Pro Mi 9T Mi CC9 Mi 9 Pro 5G Redmi K20 Redmi K30 4G Redmi Note 7 Redmi Note 9T