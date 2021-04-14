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Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha

Ракета полностью готова к огневым испытаниям
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Сегодня единственной частной компанией, способной доставлять на МКС людей, является SpaceX. Гигант, созданный Илоном Маском с нуля, до сих пор пребывает под крылом миллиардера, а в его собственности находится примерно 2/3 компании. Буквально на пятки наступают конкуренты, планирующие доставку первых людей на орбиту уже в 2022 году. Можно смело заявить, что космический туризм станет новым трендом следующего десятилетия поскольку появилось огромное количество новых миллиардеров и мультимиллионеров, которые просто некуда тратить свои капиталы.

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При этом, если большинство частных компаний постоянно на слуху (например, Blue Origin Джефа Безоса), то существуют и другие перспективные проекты, которые могут стать неожиданностью не только для рынка, но и для более именитых конкурентов. Среди них можно назвать Firefly Aerospace, принадлежащую Максиму Полякову, которого в последнее время всё чаще называют «украинский Илон Маск». Долго рассказывать об истории Firefly Aerospace нет смысла, если вас интересуют перипетии – всё это доступно в Википедии. Суть в том, что детище украинского миллионера может нас удивить в самое ближайшее время.

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Как сообщается, вскоре стартует тестирование новой кислородно-керосиновой ракеты Alpha, которая далека от того, чтобы называться украинской, ведь штаб-квартира Firefly Aerospace расположена в Техасе, США. Тем не менее часть сотрудников территориально находятся за пределами Америки, выполняя свои задачи удалённо. В годовщину первого полёта человека в космос (12 апреля) представители Firefly Aerospace сообщили о приведении ракеты в полную готовность. Она доставлена на взлётную площадку ВВ базы Ванденберг, где была поставлена в вертикальное положение и готова к началу огневых испытаний.

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Одна из главных проблем Firefly Aerospace – недостаток финансирования. Дело в том, что Максим Поляков вложил в компанию уже больше 200 миллионов долларов, вот только у него нет пары сотен миллиардов, которые позволят вечно поддерживать проект в висячем состоянии. Если первые огневые тесты пройдут нормально, а Alpha сможет выйти на заданную высоту без сюрпризов, то есть все основания полагать, что проект привлечёт инвесторов, готовых вкладывать сотни миллионов долларов в перспективный проект. Пока же «украинский Илон Маск» нечасто заигрывает с прессой, предпочитая вначале показать достижения инженеров Firefly Aerospace. Почитать больше о ракете Alpha можно здесь

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Украинский Илон Маск – Максим Поляков готовится к запуску сверхлёгкой ракеты Alpha
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