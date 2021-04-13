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Сегодня ситуация такова, что любые специализированные устройства для добычи Биткоина позволяют уходить в большой плюс. Фактически, майнеры скупили всё, что только может приносить прибыль, полагая, что текущий криптовалютный бум продлиться долго. Пока прогнозы аналитиков, ожидающих рост стоимости Биткоинов, сбывается, ведь сегодня первые цифровые деньги побили рекорд, подорожав до 63 тысяч долларов. На этом фоне в ход идут даже жёсткие диски, ведь, как оказалось, скоростные SSD прекрасно справляются с майнингом, выдавая пусть и не самое большое, но стабильное вознаграждение.

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Возможно, именно с этим связано желание одного из энтузиастов начат добывать токены. Как сообщается, паренёк по имени Мацей Витковяк приспособил для добычи Биткоина свой старый компьютер Commodore 64. Информации о том, когда был куплен раритет, но сообщается. Известно, что подобное железо выпускалось с 1982 по 1994 годы, хотя в девяностые находилось мало желающих купить себе музейный экспонат.

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Поскольку Commodore 64 не имеет доступа в интернет посредством традиционных сетевых адаптеров, пришлось задействовав для этого старый модем, подключив его через последовательный порт. Мацей Витковяк также написал для добычи специальное ПО – C64 Bitcoin Miner. В итоге ему через эмулятор VICE всё-таки удалось получить хешрейт на уровне 0,2 H/s. Автор столь странного проекта доволен своей работой, пояснив, что для добычи одного блока (небольшая часть Биткоина) потребуется всего 338 лет.

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Напомним, Commodore 64 оснащён 8-битным CPU MOS Technology 6510, тактовая частота которого составляет 1 МГц. В системе установлено 64 Кб оперативной памяти и продвинутый геймерский графический чип VIC-II. По словам самого Мацея Витковяка, он вдохновлялся разработкой энтузиаста, которому удалось заставить майнить Биткоины на игровой консоли Game Boy. Что примечательно, последняя оказался в разы быстрее, и позволяет добыть 1 монетку всего за каких-то 55 000 лет.



