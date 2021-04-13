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Несколько дней назад стало известно о намерении AMD увеличить линейку процессоров Ryzen 5000-й серии за счёт нового энергоэффективного Ryzen 9 5900. Он должен был получить TDP 65 Вт вместо 105 у старшей модели и уменьшенную на 100 МГц тактовую частоту. Вместе с этим заявлялось, что он сохранит отличную производительность, предлагая неплохое соотношение цены и пользовательского опыта. Сегодня появилась информация о появлении сразу двух новых процессоров в продаже.

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Как и предполагалась, новинки пока не поступят в продажу и будут поставляться исключительно партнёрам AMD, собирающим готовые системные блоки. Так, на сайте Alienware засветилась обновлённая линейка Aurora Ryzen Edition, включающая 12-ядерный Ryzen 9 5900 и 8-ядерный Ryzen 7 5800. Первый действительно потерял 100 МГц и 8 Мб кеш-памяти, в то время как второй способен функционировать на частоте 4.6 ГГц и лишился 4 Мб кеш-памяти. Оба ограничены TDP 65 Вт, а цены снижены от 50 до 100 долларов по сравнению со старшими моделями: 499 и 399 долларов для Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800 соответственно.

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Что любопытно, поскольку старшие модели всё ещё в дефиците, а их цены ещё не пришли в норму, превышая рекомендованные, экономия при установке подобных процессоров оказалась куда выше прогнозированных 100 долларов. Так, младшая модель позволяет удешевить конфигурацию на 150 долларов, а старшая на целых 300 без замены каких-либо других компонентов готового ПК.

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Тестов новых процессоров пока нет, однако один из первых покупателей Ryzen 7 5800 сообщил, что камень отлично справляется с заявленными тактовыми частотами и способен покорить 4.4 ГГц на всех 16 ядрах (8 физических и 8 виртуальных) при небольшом разгоне с напряжением 1,125 В. Подобных успехов удалось добиться в популярной утилите Clock Tuner For Ryzen. К сожалению, политика AMD, ограничивающая распространение подобных чипов исключительно ОЕМ-поставками, выглядит странной, ведь подобное предложение позволило бы занять новые ниши, в то время как сегодня многие покупатели уходят в стан Intel только потому, что там дешевле.