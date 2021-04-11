Новый баг в Outriders приводит к засорению системного диска и грузит соединение гигабайтами данных
Не так давно в свободный доступ вышел новый шутер Outriders. Ребята из Square Enix умудрились скопировать самые интересные сценарии многих популярных игр, а результат уже успел впечатлить многих любителей стрелялок в формате онлайн. И всё бы хорошо, вот только с самого начала Outriders грешит огромным количеством багов. Началось всё с серверов, а сейчас тысячи геймеров заваливают разработчиков гневными письмами. Дело в том, что при разрыве соединения сервер не сохраняет полученные предметы. Представьте, что вам выпала желанная пушка, которую вы пытались выбить несколько дней, а после очередного входа в игру инвентарь оказывается пустым.
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Разработчики выпустили патч, но он пока не очень помогает. Больше повезло тем, кто потеряет легендарные и эпические предметы. Хотя, повезло – это слишком громко сказано, ведь восстановление будет происходить в автоматическом режиме, а значит вместо полученных ранее свойств вам выдадут случайные, которые могут вас не устроить. Как оказалось, это далеко не все проблемы.
Как сообщается, после каждого вылета Outriders делает отправку информации разработчикам (дамп данных), а вся эта информация хранится на системном диске. На первый взгляд ничего странного, ведь многие проекты действуют по похожему принципу, вот только Outriders генерируют поистине гигантские файлы. У одного из геймеров после нескольких дней игры скопилось мусора на 23 Гб. Здесь важно понимать, что игра не только загружает системный диск, но и существенно замедляет сетевой соединение, ведь все эти гигабайты информации автоматом улетают разработчикам.
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Если вы заметили, что свободного пространства на диске становится всё меньше, ищите дампы Outriders по следующему адресу: Users/Имя пользователя/AppData/Local/Madness/Saved. Для информации: Madness – это кодовое название игры на диске. Некоторые пользователи уже попытались поискать у себя мусор, обнаружив после нескольких дней игры 1 Гб. Если вам это кажется мало, то загляните в указанную выше папку. Дело в том, что там могут быть сбойные файлы от других игр, но, как правило, они не превышают нескольких килобайт. Эксперты надеются, что в будущих патчах разработчики поправят неуместную проблему, ведь никто не хочет напрягать своё соединение десятками гигабайт.
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