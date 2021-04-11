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Не так давно в свободный доступ вышел новый шутер Outriders. Ребята из Square Enix умудрились скопировать самые интересные сценарии многих популярных игр, а результат уже успел впечатлить многих любителей стрелялок в формате онлайн. И всё бы хорошо, вот только с самого начала Outriders грешит огромным количеством багов. Началось всё с серверов, а сейчас тысячи геймеров заваливают разработчиков гневными письмами. Дело в том, что при разрыве соединения сервер не сохраняет полученные предметы. Представьте, что вам выпала желанная пушка, которую вы пытались выбить несколько дней, а после очередного входа в игру инвентарь оказывается пустым.

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Разработчики выпустили патч, но он пока не очень помогает. Больше повезло тем, кто потеряет легендарные и эпические предметы. Хотя, повезло – это слишком громко сказано, ведь восстановление будет происходить в автоматическом режиме, а значит вместо полученных ранее свойств вам выдадут случайные, которые могут вас не устроить. Как оказалось, это далеко не все проблемы.

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Как сообщается, после каждого вылета Outriders делает отправку информации разработчикам (дамп данных), а вся эта информация хранится на системном диске. На первый взгляд ничего странного, ведь многие проекты действуют по похожему принципу, вот только Outriders генерируют поистине гигантские файлы. У одного из геймеров после нескольких дней игры скопилось мусора на 23 Гб. Здесь важно понимать, что игра не только загружает системный диск, но и существенно замедляет сетевой соединение, ведь все эти гигабайты информации автоматом улетают разработчикам.

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Если вы заметили, что свободного пространства на диске становится всё меньше, ищите дампы Outriders по следующему адресу: Users/Имя пользователя/AppData/Local/Madness/Saved. Для информации: Madness – это кодовое название игры на диске. Некоторые пользователи уже попытались поискать у себя мусор, обнаружив после нескольких дней игры 1 Гб. Если вам это кажется мало, то загляните в указанную выше папку. Дело в том, что там могут быть сбойные файлы от других игр, но, как правило, они не превышают нескольких килобайт. Эксперты надеются, что в будущих патчах разработчики поправят неуместную проблему, ведь никто не хочет напрягать своё соединение десятками гигабайт.