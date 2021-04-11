Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не так давно появилась информация о попытке задействовать новый процессор Intel Core i9-11900K в добыче криптовалюты. Для примера использовался популярный Эфир, а осуществить задачу удалось благодаря появлению в новых чипах поддержки алгоритма AVX512. Результат оказался посредственным, ведь 27 MH/s – это уровень GeForce RTX 2060, которая значительно экономичнее 8-ядерного процессора. Эксперты полагают, что нам не грозит дефицит процессоров, ведь вряд ли майнеры начнут массово скупать горячие чипы, съедающие электричества на 400 Вт.

реклама

Сегодня у нас есть ещё одна попытка опробовать мощь 24-ядерного серверного Xeon Gold от Intel при добыче ещё одной популярной криптовалюты Monero в алгоритме RandomX. Что любопытно, исследователи раздобыли сразу два 24-ядерника, которые смогли проглотить немыслимые 580 Вт энергии, а вот «выхлоп» оказался сомнительным. Так, если перевести результаты в долларовый эквивалент, то получится всего $1.99, что даже меньше Core i9-11900K.

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Как оказалось, сам алгоритм проигнорировал наличие у процессоров виртуальных ядер, а значит эффект от многопоточности равен нулю. Пытаясь понять, с чем может быть связана такая низкая эффективность, исследователи предположили, что дело в небольшом количестве кеш-памяти третьего уровня (2.5 Мб на каждое ядро). С этой целью было решено запустить тот же алгоритм на 16-ядерном Ryzen 9 5950X, имеющим по 4 Мб кеш-памяти на ядро.

Чуда не произошло, ведь камень от AMD смог добыть не более 0.75 доллара в сутки, что значительно хуже предыдущего результата. Здесь всё можно было бы списать на меньшее количество ядер, но дело даже не в этом. Возможно, через несколько лет процессоры и научатся эффективно добывать криптовалюту, но пока этого не случилось, мы можем спать спокойно, ведь текущие модели не способны тягаться даже с наиболее бюджетными видеокартами, значительно уступая им по показателю энергоэффективности. Посмотреть весь процесс тестирования можно на видео ниже. Автор не только приводит результаты, но и поясняет происходящее на экране.

реклама



