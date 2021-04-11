Процессоры Ryzen 9 5950X и Xeon Gold испытали в майнинге криптовалюты Monero
Не так давно появилась информация о попытке задействовать новый процессор Intel Core i9-11900K в добыче криптовалюты. Для примера использовался популярный Эфир, а осуществить задачу удалось благодаря появлению в новых чипах поддержки алгоритма AVX512. Результат оказался посредственным, ведь 27 MH/s – это уровень GeForce RTX 2060, которая значительно экономичнее 8-ядерного процессора. Эксперты полагают, что нам не грозит дефицит процессоров, ведь вряд ли майнеры начнут массово скупать горячие чипы, съедающие электричества на 400 Вт.
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Сегодня у нас есть ещё одна попытка опробовать мощь 24-ядерного серверного Xeon Gold от Intel при добыче ещё одной популярной криптовалюты Monero в алгоритме RandomX. Что любопытно, исследователи раздобыли сразу два 24-ядерника, которые смогли проглотить немыслимые 580 Вт энергии, а вот «выхлоп» оказался сомнительным. Так, если перевести результаты в долларовый эквивалент, то получится всего $1.99, что даже меньше Core i9-11900K.
Как оказалось, сам алгоритм проигнорировал наличие у процессоров виртуальных ядер, а значит эффект от многопоточности равен нулю. Пытаясь понять, с чем может быть связана такая низкая эффективность, исследователи предположили, что дело в небольшом количестве кеш-памяти третьего уровня (2.5 Мб на каждое ядро). С этой целью было решено запустить тот же алгоритм на 16-ядерном Ryzen 9 5950X, имеющим по 4 Мб кеш-памяти на ядро.
Чуда не произошло, ведь камень от AMD смог добыть не более 0.75 доллара в сутки, что значительно хуже предыдущего результата. Здесь всё можно было бы списать на меньшее количество ядер, но дело даже не в этом. Возможно, через несколько лет процессоры и научатся эффективно добывать криптовалюту, но пока этого не случилось, мы можем спать спокойно, ведь текущие модели не способны тягаться даже с наиболее бюджетными видеокартами, значительно уступая им по показателю энергоэффективности. Посмотреть весь процесс тестирования можно на видео ниже. Автор не только приводит результаты, но и поясняет происходящее на экране.
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