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Согласно официальной информации, Xiaomi планирует начать выпуск новой прошивки в конце апреля. Это будет стабильная версия, которая, как и всегда, начнёт распространяться по воздуху. Вопросы вызывает лишь ограниченный список поддерживаемых аппаратов, всем остальным инсайдеры советуют запастись терпением, поскольку список девайсов уже известен, а значит рано или поздно (скорее поздно) в свободном доступе окажется даже российская прошивка.

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Сегодня мы предлагаем отличную возможность скачать MIUI 12.5 всем нетерпеливым любителям самостоятельно прошивать телефоны. К сожалению, данный список состоит всего из 34 смартфонов, в то время как стабильные образы выходят на более чем 50 гаджетов. Однако последняя версия недоступна для многих современных телефонов, а значит владельцам Redmi K40, Mi 10 Ultra, Mi 9 Pro 5G и целому ряду новых аппаратов придётся дождаться середины следующей недели, когда станет доступна новая версия MIUI 12.5.

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Нет никаких гарантий, что она будет доступна для вашего аппарата, но альтернативы пока нет. Отметим, что вы делаете всё на свой страх и риск, поскольку прошивка телефона требует немалого опыта. Для начала нужно получить разрешение на разблокировку от Xiaomi, после скачать нужный образ и, следуя инструкции, запустить его в правильном режиме. Также важно внимательно отнестись к сохранению данных, ведь неверные параметры очистят все данные на внутреннем хранилище.

Прямых ссылок на серверы Xiaomi мы не предоставляем, поскольку вам потребуется ещё и инструкция к каждому телефону. Найти инструкцию и файлы можно по данному адресу. Напоминаем, официальная рассылка уже скоро, а данная тема предназначена для тех, кто хочет получить доступ к новым функциям уже сегодня.

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