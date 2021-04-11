Redmi Note 8 Pro, Mi 9T и другие 34 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 12.5
Согласно официальной информации, Xiaomi планирует начать выпуск новой прошивки в конце апреля. Это будет стабильная версия, которая, как и всегда, начнёт распространяться по воздуху. Вопросы вызывает лишь ограниченный список поддерживаемых аппаратов, всем остальным инсайдеры советуют запастись терпением, поскольку список девайсов уже известен, а значит рано или поздно (скорее поздно) в свободном доступе окажется даже российская прошивка.
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Сегодня мы предлагаем отличную возможность скачать MIUI 12.5 всем нетерпеливым любителям самостоятельно прошивать телефоны. К сожалению, данный список состоит всего из 34 смартфонов, в то время как стабильные образы выходят на более чем 50 гаджетов. Однако последняя версия недоступна для многих современных телефонов, а значит владельцам Redmi K40, Mi 10 Ultra, Mi 9 Pro 5G и целому ряду новых аппаратов придётся дождаться середины следующей недели, когда станет доступна новая версия MIUI 12.5.
Нет никаких гарантий, что она будет доступна для вашего аппарата, но альтернативы пока нет. Отметим, что вы делаете всё на свой страх и риск, поскольку прошивка телефона требует немалого опыта. Для начала нужно получить разрешение на разблокировку от Xiaomi, после скачать нужный образ и, следуя инструкции, запустить его в правильном режиме. Также важно внимательно отнестись к сохранению данных, ведь неверные параметры очистят все данные на внутреннем хранилище.
Прямых ссылок на серверы Xiaomi мы не предоставляем, поскольку вам потребуется ещё и инструкция к каждому телефону. Найти инструкцию и файлы можно по данному адресу. Напоминаем, официальная рассылка уже скоро, а данная тема предназначена для тех, кто хочет получить доступ к новым функциям уже сегодня.
- Redmi K30 4G
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 9 Power
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 SE
- Redmi K20
- Mi 10 Lite Zoom
- Redmi Note 8 Pro
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi Note 7
- POCO X2
- Mi Note 10
- Mi 10 Youth Edition
- Mi CC9 Pro
- Redmi Note 8
- Mi CC9
- Redmi K30 5G
- Mi 9
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- Xiaomi Mi 11
- Mi 9T Pro
- Redmi 10X Pro
- Redmi Note 7S
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 7 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi CC9e
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 4G
- Redmi 9T
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