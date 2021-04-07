Xiaomi назвала официальные сроки и список из 19 смартфонов, которые первыми получат MIUI 12.5
В последнее время в сети стало появляться всё больше новостей относительно новой прошивки Xiaomi, которая должна появиться этой весной. Что любопытно, многие инсайдеры не стесняются заявлять о том, что MIUI 12.5 уже вышла, что её можно скачать, перечисляя множество устройств, для которых она якобы доступна. При этом кроме громких заявлений мы не видим фактов, ведь сегодня ситуация такова, что глобальной версии нет, а стабильные образы рассылаются по воздуху для избранных девайсов, но происходит это исключительно в Китае.
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В данный момент мы хотели бы сосредоточить своё внимание на сроках, а также на последних официальных подтверждениях представителей Xiaomi. Отметим, что мы ожидали куда большей расторопности от китайской компании, поскольку сроки явно не соответствуют тому, о чём нам говорили в момент анонса MIUI 12.5. Итак, снова представлены две фазы рассылки и скорректированные сроки для каждой из них. Первыми новую прошивку получат 5 телефонов:
- Mi 10 Pro
- Mi 9 SE
- Mi 10
- Mi 11
- Mi 10 Ultra
Случится это событие 30 апреля. Судя по всему, речь о глобальной и китайской версии MIUI 12.5. Однако последняя может получить её и раньше. Конец апреля указан как начало рассылки новой прошивки, но может быть сдвинут в любую сторону. А вот вторая волна задержится. Xiaomi планирует начать рассылку на указанные ниже смартфоны только к концу мая, но в данном случае речь как раз о глобальной версии, а значит европейская прошивка может появиться уже летом.
Информации о завершении второй волны нет, но создаётся такое ощущение, что Xiaomi не планирует никуда торопиться. Слухи о выходе MIUI 13 к концу года пока не оправдываются, а многие не вошедшие в две первые волны аппараты пока остаются без официальной даты начала рассылки. К сожалению, более обнадёживающих новостей нет, по крайней мере официальных, поскольку инсайдеры всегда готовы поделиться ранними утечками и другими полезными данными.
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 5G
- Mi 10S
- Redmi K40
- Mi CC9 Pro
- Redmi K40 Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi K30S
- Redmi K30i
- Mi 11 Ultra
- Redmi 10X Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi 10X
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Отметим, что есть все основания полагать, что вторая волна в Европе стартует раньше, но официальных подтверждений этому нет.
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