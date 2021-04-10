Проверенные способы борьбы с тараканами и муравьями в компьютере, ноутбуке и мониторе от Pcgamer
За последние несколько десятилетий компьютерная техника претерпела значительных изменений, а вот мы как жили рядом с многочисленными насекомыми, так и продолжаем с ними соседствовать. Если у вас в системном блоке бесчинствуют тараканы, то это ужасно и отвратительно, но с этим хотя бы что-то можно придумать. Но бывают случаи, когда кажется что проблему вообще не решить. Давайте сегодня рассмотрим несколько основных сложностей, возникающих от соседства с насекомыми.
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Тараканы в системном блоке. Прежде всего вам следует избавиться от мерзких тварей на кухне, ведь очистка только лишь системника – это полумеры. Но бывает и так, что прусаки достались вам по наследству, либо вы просто купили компьютер с сюрпризом. В этом случае стоит отключить питание от сети и очистить ваше сокровище от живучих тварей. После этого обязательно убедитесь, что ни один не застрял между платами, старательно убрав продукты жизнедеятельности тараканов. Кстати, слово «Баг» в известном нам значении появилось в 1947 году, когда одна из сотрудниц лаборатории в Гарвардском университете обнаружила внутри компьютера мотылька, который замкнул контакты. Хотя есть информация, что его использовал ещё Эдисон.
Муравей или жучок внутри монитора. Одна из самых сложных проблем. Специалисты советуют выключить монитор и убрать его в холодное помещение. Дело в том, что хладнокровные существа заползли внутри не для того, чтобы вам вредить, ведь их просто сбило с пути тепло монитора. Чаще всего насекомые уходят, но бывает и так, что они остаются там навеки. В таком случае монитор придётся разобрать полностью. Есть также любопытный способ, основанный на вибрации. Может быть вам он подойдёт больше. Вот ссылка на видео.
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Куда хуже, если у вас тараканы залезли в ноутбук. Несмотря на кажущийся дефицит места, там прекрасно помещается целая семья ползучих существ. Прежде чем смотреть последнее видео убедитесь, что перед экранами нет детей и женщин, ведь их нервная система может не выдержать. Ну а в случае ноутбука вам поможет только полная разборка, ведь бросать свой дом прусаки не будут, а значит выкуривать их придётся старым добрым механическим способом. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
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