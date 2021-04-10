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За последние несколько десятилетий компьютерная техника претерпела значительных изменений, а вот мы как жили рядом с многочисленными насекомыми, так и продолжаем с ними соседствовать. Если у вас в системном блоке бесчинствуют тараканы, то это ужасно и отвратительно, но с этим хотя бы что-то можно придумать. Но бывают случаи, когда кажется что проблему вообще не решить. Давайте сегодня рассмотрим несколько основных сложностей, возникающих от соседства с насекомыми.

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Тараканы в системном блоке. Прежде всего вам следует избавиться от мерзких тварей на кухне, ведь очистка только лишь системника – это полумеры. Но бывает и так, что прусаки достались вам по наследству, либо вы просто купили компьютер с сюрпризом. В этом случае стоит отключить питание от сети и очистить ваше сокровище от живучих тварей. После этого обязательно убедитесь, что ни один не застрял между платами, старательно убрав продукты жизнедеятельности тараканов. Кстати, слово «Баг» в известном нам значении появилось в 1947 году, когда одна из сотрудниц лаборатории в Гарвардском университете обнаружила внутри компьютера мотылька, который замкнул контакты. Хотя есть информация, что его использовал ещё Эдисон.

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Муравей или жучок внутри монитора. Одна из самых сложных проблем. Специалисты советуют выключить монитор и убрать его в холодное помещение. Дело в том, что хладнокровные существа заползли внутри не для того, чтобы вам вредить, ведь их просто сбило с пути тепло монитора. Чаще всего насекомые уходят, но бывает и так, что они остаются там навеки. В таком случае монитор придётся разобрать полностью. Есть также любопытный способ, основанный на вибрации. Может быть вам он подойдёт больше. Вот ссылка на видео.

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Куда хуже, если у вас тараканы залезли в ноутбук. Несмотря на кажущийся дефицит места, там прекрасно помещается целая семья ползучих существ. Прежде чем смотреть последнее видео убедитесь, что перед экранами нет детей и женщин, ведь их нервная система может не выдержать. Ну а в случае ноутбука вам поможет только полная разборка, ведь бросать свой дом прусаки не будут, а значит выкуривать их придётся старым добрым механическим способом. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.







