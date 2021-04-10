Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Геймер поставил рекорд Гиннесса в Minecraft, собрал $450 000 на благотворительность и написал книгу

Путешествие, длинной в целую жизнь
[ ] для раздела Блоги
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

7 марта 2011 года на YouTube появился канал любителя Minecraft по имени Курт. За это время он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрал на благотворительные цели 450 000 долларов и сделал своё хобби профессией. Сегодня у Курта 411 тысяч подписчиков и 82 миллиона просмотров. Судя по всему, он с лёгкостью может увеличить это число за счёт появления новых игр на канале, но парень предпочитает оставаться со своими преданными поклонниками, не желая размениваться на деньги и славу.

реклама

По словам Курта, всё началось с того, что он просто решил попробовать провести несколько прямых трансляций. Какое-то время он играл в своё удовольствие, воспринимая происходящее как большую прогулку, но в тот момент, когда начали расти просмотры, предложил подписчикам сделать что-то действительно хорошее. Вначале сумма была небольшой и составляла всего 820 долларов. К удивлению Курта, подписчики собрали её быстро, так же, как и следующие 8200 долларов, а дальше всё пошло само собой.

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Курт рассказывает, что сегодня у экранов собираются те, кто смотрел за его похождениями со взрослыми, а сейчас у них у самих дети, и они передают эстафету новому поколению. Подписчики Курта рассказывают, что следят за ним не потому, что им нравится Minecraft. Всё дело в том, что на канале постоянно что-то происходит. Кур не отмалчивается, он беседует на разные темы, затрагивая важные вопросы, одновременно он успевает комментировать происходящее, даёт советы и просто живёт.

За долгие годы Курт не только отличился рекордом самого длинного забега по Minecraft, но и написал собственную книгу. Он активно занимается благотворительностью, помогая нескольким фондам. Что любопытно, по словам Курта, он только в начале пути, поскольку у него много идей, а главное: он никуда не торопиться. И он и его поклонники воспринимают путешествие как часть жизни, возможно поэтому они несколько раз в неделю приходят посмотреть на него в онлайне. Блог курта по ссылке. 

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем процессор Intel Core i5-11400
48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
20
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
289
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
98
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10400F
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 289
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 48
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выясняем, стоит ли покупать старую карту на вторичном рынке – GeForce RTX 3060 vs GTX 1060 от TG
42
В GTA Online раздают машину стоимостью 800 000 долларов
5
88-летний немец искал по объявлению помощника в The Elder Scrolls V: Skyrim
20
У цифрового рубля могут возникнуть проблемы, ведь всего 14% жителей РФ планируют им пользоваться
108
У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro большие проблемы с дисплеем
4
Diablo II Resurrected: сравнение с оригиналом и почти четыре часа геймплея «альфы»
3
OnePlus Nord LE – смартфон, которого нельзя купить, но можно получить бесплатно
2
Курс биткоина снова превысил 61000 долларов, а эфириум установил новый рекорд
49
Стартовало открытое бета-тестирование шутера Enlisted от разработчиков War Thunder
1
Hyundai Motor остановил из-за дефицита чипов уже второй автозавод в Южной Корее
9
Осада Рима силами галлов в 7-минутном геймплейном видео Total War Rome Remastered
2
Всю партию RX 6800 XT Midnight Black распродали ботам ещё до появления о ней первых новостей в сети
25
Оставшиеся без урожая из-за TSMC тайваньские фермеры будут жить на дотации
10
Разгадай загадки в материалах конференции NVIDIA GTC 2021 и получи шанс выиграть RTX 3090
5
Lenovo Radeon RX 6900 XT Legion - гигант с тремя слотами и настоящий AMD BFGPU
9
AMD выпустит скоростной 12-ядерный Ryzen 9 5900 с пониженным TPD и тактовой частотой до 4.7 ГГц
12
Windows 10 получит дополнительные настройки персонализации
23
Недавние аресты показали неполную анонимность даркнета и криптовалют
33
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
22
ФБР арестовало человека за попытку уничтожения 70% Интернета путем подрыва центра обработки данных
17

Популярные статьи

10 неплохих RPG игр последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
31
Настраиваем Windows 10 так, чтобы переустанавливать ее как можно реже
30
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
48
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
20
Модификации в играх: право на жизнь
13
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
2

Сейчас обсуждают

Владимир
03:31
Как это может помочь разогнать мой майнинг ?)
Найден способ включить виртуализацию GPU для карт линейки GeForce
Umad Damu
03:25
Нефтегазовые компании платят НДПИ, это основная налоговая статья для таких компаний и платится она при добыче, хватит писать на темы в которых вы не бум-бум.
Стало известно об огромных убытках Epic Games Store – потеря $600 миллионов за 3 года
ахахах
03:10
мне сельхоз поля в емпаерах непонравились и я только в казаков(их прямых конкурентов)играю поэтому.Казаки симпатичнее и жёще играются(но казаки правда глюченные все очень,хоть и ИИ в казаках на славу ...
Сквозь века: долгожданная премьера геймплея Age of Empires IV
N1ghtwish
02:56
Наоборот, 2 ядра на 10ГГц+ + GTX960, как в старкрафте2 https://www.youtube.com/watch?v=tygsjdE7QKM
Сквозь века: долгожданная премьера геймплея Age of Empires IV
ологгр опоапопоа
02:54
Погонять можно , но донат будет рулить ИМХО.....-
Обзор FIFA Online 4 на закрытом бета-тестировании
ахахах
02:52
они могут жить на даче например.У меня так монитор съели они
Проверенные способы борьбы с тараканами и муравьями в компьютере, ноутбуке и мониторе от Pcgamer
ахахах
02:49
насамом деле обидно,когда насекомые съедают тебе новый монитор
Проверенные способы борьбы с тараканами и муравьями в компьютере, ноутбуке и мониторе от Pcgamer
ахахах
02:40
у меня монитор сука съели муравьи в конце нулевых(я на дачу просто в отпуске комп перевёз и неожидал такого поворота).Они внутрь как-то забрались и дорожки на платах поели
Проверенные способы борьбы с тараканами и муравьями в компьютере, ноутбуке и мониторе от Pcgamer
ахахах
02:11
я играл в андеграунд,да и во все нфски практически тоже играл.В макс пэйн2 в нулевых играл(она так сама неплохая).Нфс на порше для меня закончилась(там физика и интересность ещё присутствовали,а все о...
Крупнейшая розничная сеть США отменяет все предзаказы на PlayStation 5
BorealSine
02:08
макс пейн 1 рекомендую и нфс андеграунд, топовые игры были раньше...
Крупнейшая розничная сеть США отменяет все предзаказы на PlayStation 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем