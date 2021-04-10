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7 марта 2011 года на YouTube появился канал любителя Minecraft по имени Курт. За это время он попал в книгу рекордов Гиннесса, собрал на благотворительные цели 450 000 долларов и сделал своё хобби профессией. Сегодня у Курта 411 тысяч подписчиков и 82 миллиона просмотров. Судя по всему, он с лёгкостью может увеличить это число за счёт появления новых игр на канале, но парень предпочитает оставаться со своими преданными поклонниками, не желая размениваться на деньги и славу.

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По словам Курта, всё началось с того, что он просто решил попробовать провести несколько прямых трансляций. Какое-то время он играл в своё удовольствие, воспринимая происходящее как большую прогулку, но в тот момент, когда начали расти просмотры, предложил подписчикам сделать что-то действительно хорошее. Вначале сумма была небольшой и составляла всего 820 долларов. К удивлению Курта, подписчики собрали её быстро, так же, как и следующие 8200 долларов, а дальше всё пошло само собой.

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Курт рассказывает, что сегодня у экранов собираются те, кто смотрел за его похождениями со взрослыми, а сейчас у них у самих дети, и они передают эстафету новому поколению. Подписчики Курта рассказывают, что следят за ним не потому, что им нравится Minecraft. Всё дело в том, что на канале постоянно что-то происходит. Кур не отмалчивается, он беседует на разные темы, затрагивая важные вопросы, одновременно он успевает комментировать происходящее, даёт советы и просто живёт.

За долгие годы Курт не только отличился рекордом самого длинного забега по Minecraft, но и написал собственную книгу. Он активно занимается благотворительностью, помогая нескольким фондам. Что любопытно, по словам Курта, он только в начале пути, поскольку у него много идей, а главное: он никуда не торопиться. И он и его поклонники воспринимают путешествие как часть жизни, возможно поэтому они несколько раз в неделю приходят посмотреть на него в онлайне. Блог курта по ссылке.

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