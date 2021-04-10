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Сегодня операционная система Windows 10 представляет собой бесформенную массу, позволяющую выполнять сотни и даже тысячи различных сценариев. Каждый пользователь волен настроить параметры под себя, сделав работу удобной, а скорость доступа к тем или иным приложениям максимальной. И всё же для неопытных пользователей, новичков, а также тех, кто не хочет забивать себе голову настройками, ОС предлагает крайне мало, ведь сегодня ритм жизни таков, что времени на изучение переключателей и галочек просто нет.

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Ранее сообщалось, что Microsoft в закрытом режиме работает над алгоритмом, способным в значительной степени улучшить пользовательский опыт новичков. Идея состоит в том, чтобы сгруппировать наиболее частые сценарии, которые задействуется той или иной группой пользователей. Например, любители игр принадлежат к более молодой аудитории, а значит привыкли смотреть фильмы в онлайне, им не нужен продвинутый музыкальный проигрыватель, поскольку доступ к песням также осуществляется непосредственно через мобильные устройства. Геймерам может понадобиться голосовая и видео связь, мало того, их могут заинтересовать приложения для записи процесса прохождения и видеотрансляции. Естественно браузер и, возможно, офисные приложения.

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Это не в полной мере описывает задумку Microsoft, но все эти сценарии позволяют охватить большую часть геймеров, а всё остальное благополучно отсеять. В таком случае операционная система становится более шустрой, поскольку алгоритм выполняет небольшое количество действий. Это не значит, что нельзя заниматься чем-то другим. Теоретически, алгоритм сможет подстраиваться под каждого пользователя.

На выбор будут доступно несколько групп, включая игры, развлечения, работу, учёбу и другие. Несколько дней назад к функциям получили доступ инсайдеры, а значит новые возможности откроются в версии Windows 10 21H2, которая появится к концу 2021. Сведений о работе самого алгоритма пока нет. Предположительно, со временем появится более глубокая настройка, а пока даже это позволит ускорить работу в наиболее частых для каждого сценариях. Стоит отметить, что Microsoft, однако пока подробностей для полноценного анонса слишком мало.