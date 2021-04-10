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В конце февраля Lenovo показала новый системный блок, к котором красовалась неизвестная видеокарта. Модель была очень сильно похожа на Radeon VII, но представить себе, что где-то нашлось достаточное количество графических чипов для этой видеокарты сегодня сложно. Мало того, было слишком много отличий, говорящих о том, что под капотом скрывается какой-то другой зверь. Интернет-сыщики тут же начали изучать документацию, но лучшее, что им пришло в голову – это кастомная GeForce RTX 3090/3080. Как оказалось, перед нами Radeon RX 6900/6800 XT собственной разработки.

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Представители компании Lenovo с помпой показали дизайн новой видеокарты. Нельзя не отметить, что он создавался творчески и в отличие от многих моделей на рынке имеет собственный стиль. Судя по всему, видеокарта будет поступать в продажу под маркировкой LEGION EDITION. На тыльной стороне сделан вырез в форме надписи «LEGION», а на боковой поверхности название самой карты, в данном случае заснята Radeon RX 6800 ХТ. На первый взгляд может показаться, что надпись меняет цвет, но в данном случае там никаких светодиодов нет. А вот большая буква «R» ярко светится, что доказывает наличие там RGB.

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Всё это прекрасно, а попытка Lenovo создать уникальный продукт похвальна, вот только вчера с заявлением выступил один из главных менеджеров по настольным продуктам в Китае. По его словам, перед нами обычный рендер, который пока доступен в качестве инженерного образца и поступит в продажу позднее. Сроков нет, так же как не известны даже намёки на характеристики представленной видеокарты. Скорее всего, она окажется большим разочарованием, ведь для питания используется всего два 8-пиновых разъёма, в то время как многие прокачанные модели имеют три разъёма. В любом случае Lenovo пока не готова делиться сведениями, кроме того, производитель вообще может не выпустить продукт в широкую продажу, либо использовать только для компьютеров собственной сборки, если видеокарта вообще будет создана.