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Давайте рассуждать логично: производство новых видеокарт находится на минимальном уровне из-за дефицита полупроводников, старые модели давно распроданы, либо лежат в магазинах по цене в 3 раза дороже своей номинальной стоимости. Это значит, что в настоящее время покупательская способность геймеров находится на минимальном уровне. Многие хотели бы обновиться, но по очевидным причинам не могут этого сделать, ведь далеко не все имеют возможность потратить 150 000 рублей на игровую видеокарту.

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Если вам кажется, что всё не так уж и плохо, то у нас есть два графика, которые представляют собой статистику Steam за февраль и март текущего года. Давайте сравним данные, прежде чем обсуждать происходящие процессы на рынке видеокарт.

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Февраль

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Март

Первые две позиции по статистике за февраль дают нам прирост в 2.35% по сравнению с январскими показателями, а вот в марте положение дел таково, что первые 15 позиций дают нам прирост менее чем в 1% по сравнению с февралём. Разница колоссальная, но на самом деле всё логично, ведь рано или поздно рынок должен был поглотить все доступные видеокарты с вторичного рынка, а после и относительно недорогие в магазинах, а сегодня замер в ожидании.

На западе ситуации немного лучше, ведь в крупных сетях часто проводятся распродажи готовых системных блоков, основанных на графических чипах нового поколения. Часто их цена гораздо ниже того, сколько за них просят в рознице, но и там терпение геймеров не безгранично. Что любопытно, статистика за март демонстрирует, что бюджетные видеокарты окончились и на вторичном рынке, и в магазинах. Предложения за 60 000 рублей не в счёт. У народной GeForce GTX 1650 прибавление в 0.15%, а GeForce GTX 1660, которой прочили место старой GTX 1060, плетётся в хвосте с 0.03%. Если производители не попытаются переломить положение, то вскоре покупать игры будет некому, ведь запускать их просто не на чём. Видеокарты выходят из строя, а немалую часть раскупили майнеры, а новых поступлений нет. Удивительно, что игроделы молчат, судя по всему они ещё не осознали надвигающихся проблем, но это уже тема для другого материала.