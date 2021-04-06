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В конце марта мы могли ознакомиться с мнением экспертов, составивших прогноз наиболее перспективных криптовалют. По их словам, была высокая вероятность того, что одна или некоторые из них могут начать расти, что приведёт дальнейшему резкому увеличению котировок указанных цифровых денег. Спустя неделю можно констатировать, что доля истины в предсказаниях была, поскольку со вчерашнего дня наблюдается увеличение интереса инвесторов к XRP.

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Данный актив принадлежит Ripple и, по мнению аналитиков, сильно недооценён. Главная проблема заключается в сложных отношениях компании с административным органом США (Комиссия по ценным бумагам и биржам). Претензия проста: ранее руководство Ripple выпустило партию ценных бумаг на сумму в 1.3 миллиарда долларов, сделав вид, что это монетки XRP. Это противоречит всем устоям, но пока конкретного решения нет.

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Аналитики полагают, что вероятность победы государственных органов и Ripple равнозначна, а завершится всё может консенсусом. Кроме того, сегодня инвесторы хотят вернуть вложенные в 2018 году деньги, когда монета стоила значительно дороже. Многие крупные держатели криптовалюты готовятся выйти из бизнеса, подталкивая цену вверх. Всё это может значит только одно: в ближайшее время XRP может подорожать на 300%.

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На фоне оптимистических настроений появились слухи, что в ходе соглашения между регулятором и Ripple монетка вернётся на биржу Coinbase, что станет сигналом для её резкого роста. Аналитики советуют следить за XRP. Здесь можно как потерять, так и выиграть, ведь фаза обострения между сторонами пройдена, а значит будут предприняты попытки найти решение, которое устроит всех. Выше можно посмотреть на повышение котировок монеты за последнюю неделю. За это время она уже выросла на 50% и спустя долгих три года на дне поднялась выше 1 доллара.

Как всегда, есть несколько разных мнений, ведь кто-то верит в возвращение Ripple. Другие уверены в победе регулятора. Некоторые вообще полагают, что монета продолжит торговаться на текущих позициях. Важно помнить, что пока вы рискуете, аналитики выигрывают, ведь им платят и за верные и за неверные прогнозы одинаково.