Наиболее перспективные криптовалюты, в которые стоит делать инвестиции по мнению экспертов РБК
В последнее время многие наши читатели проявляют повышенный интерес к Криптовалютам. Видеокарты дорожают, полупроводники исчезают из продажи, а перспективы остаются неизвестны. Сегодня мы послушаем экспертов РБК, которые готовы поделиться с нами информацией о наиболее перспективных вложениях на будущее. Отметим, что эксперты могут ошибаться, оправдывая это десятками различных факторов, поэтому верить им стоит лишь отчасти, не бросая деньги на ветер.
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Биткоин. Здесь мнения разняться от роста до 80 тысяч уже в апреле, до падения ниже 50 тысяч на этой неделе. На самом деле всё будет зависеть от крупных инвесторов. Многие из них уже получили неплохие доходы, купив криптовалюту за 45 тысяч, и сегодня задумываются о безболезненном выходе из игры. Единственное, что останавливает крупных инвесторов – это желание получить ещё больше. Всё дело в том, что многие верят, что на рынке царят бычьи настроения, а значит рост неизбежен. Есть мнение, что не все институционалы успели купить достаточное количество Биткоинов. На этой неделе они попробуют продавить цену нижу 50 000. Это позволит им сделать долговременные инвестиции, поскольку некоторые из них действительно ждут роста.
Cardano и XRP. Эксперты полагают, что оба токена могут нас удивить в ближайшее время. У каждого есть неплохие перспективы, в том числе фундаментальные, связанные с размещением на новом блокчейне. В пользу второй может сыграть вялотекущий процесс против руководства Ripple, который ранее инициировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Если события продолжат развиваться в позитивном ключе, держателей криптовалюты XRP ждёт рост стоимости в начале апреля, поскольку первые слушанья назначены на 31 марта.
Крайне любопытным вложением остаются NFT-токены. Если у вас есть несколько миллионов долларов, есть смысл купить картину малоизвестного, но подающего надежды художника. Мало ли, вдруг это новый Пикассо, вложения в творчество которого сделает вас вторым Илоном Маском. Стоит также заметить, что сейчас набирает силу альткоин WAX, а эксперты прогнозируют рост от двух до трёх раз.Как видите, перспективы есть, вот только всегда существует противоположное мнение, что часто сбивает с пути, а иногда позволяет сохранить деньги в целости. Кстати, в последнее время спокойно себя ведёт Илон Маск, который забыл о Догикоине. Вероятно, он снова окунулся в работу, что может пойти на пользу компании Tesla.
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