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Положение на рынке видеокарт таково, что NVIDIA и партнёры ищут любые способы увеличить производство. Порой решения выглядят крайне странно. Так, недавно появилась информации о создании большой партии GeForce GT 1030, а после и о GeForce GTX 1650, которую также сложно назвать игровой, поскольку в разрешении 1080р она с трудом вытягивает современные игры на средних настройках графики. Первая кажется гостем из далёкого прошлого, поскольку часто уступает встроенной графике на процессорах AMD, но цена её уходит за 100 долларов, что ставит много вопросов к адекватности ритейлеров.

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Судя по всему, сейчас менеджеры NVIDIA ищут наиболее выгодные решения. На складах ещё могут пылиться неиспользованные партии чипов, а сделать новые на маловостребованном устаревшем техпроцессе не составит труда. Вполне возможно, что одно из предположений верно для GeForce GTX 1080 Ti, которая неожиданно появилась в продаже. Речь идёт о флагмане 4-летней давности. Модель отличалась невероятной скоростью, предлагая чуть ли не двукратный прирост производительности относительно предыдущего поколения.

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Известно, что видеокарта не производится уже несколько лет, однако один из покупателей неожиданно обнаружил на своей модели маркировку с датой от 2021. По мнению экспертов, это может означать, что NVIDIA нашла способ недорогого производства графических чипов, пытаясь обеспечить рынок как можно большим количеством игровых предложений. На самом деле речь скорее о дополнительном заработке, ведь стоит подобное чудо техники будет не менее 1500 долларов, предлагая уровень производительности GeForce RTX 3060 Ti, которая, кстати, сегодня продаётся по примерно такой цене. Вот только перед нами флагман с 11-ю Гб видеопамяти, а значит с конечного покупателя могут потребовать ещё больше.

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Источники отмечают, что это не единичный случай. Уже несколько пользователей просигнализировали покупке GeForce GTX 1080 Ti с датой от 2021 года. Что любопытно, обе модели произведены EVGA, а значит имеют гарантию 36 месяцев. Что будет делать производитель в случае поломки, неясно. Возвращая на рынок старую модель, нужно оставить на складах запасы для ремонта и замены. Готов ли к этому партнёр NVIDIA, или просто хочет «срубить» быстрых денег?