Большая партия GeForce GTX 1650 появится на рынке в апреле, но цены могут остаться на уровне $300
Несколько дней назад появились сведения о том, что ряд японских ритейлеров значительно увеличил предложения старой видеокарты GeForce GT 1030. Эксперты полагают, что у NVIDIA есть огромный запас подобных чипов, поскольку производство GeForce GT 1030 никогда не было массовым. Сказать, что это позитивная информация, сложно. Скорее это будет выгодно партнёрам NVIDIA и самой компании, ведь эти чипы лежали на складах долгое время, а значит давно списаны с баланса. На этом фоне инсайдеры заговорили о решении NVIDIA вернуть ещё один знаковый графический чип.
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Речь идёт о видеокарте GeForce GTX 1650, которая позволяет войти в мир игр бюджетным геймерам. Появившись в продаже ровно 2 года назад по рекомендованной цене в 149 долларов, она предлагала 4 Гб видеопамяти с шиной на 128 бит и пропускную способность 12 Гбит/с. В любое другое время о подобном продукте на профильных сайтах никто бы и не вспомнил, но сегодня балом правят майнеры. Взрывной спрос привёл к росту цен, а GeForce GTX 1650 просто стала жертвой общего подорожания, ведь в майнинге её никто не использует. Здесь самое время вспомнить о неутешительных прогнозах отраслевых аналитиков, которые прогнозируют усиление дефицита вплоть до конца 2021 года. Теоретически, в 2022 проблема должна уйти, но нам обещали возобновление поставок к началу января 2021.
Сегодня сайт Wccftech сообщает о решении NVIDIA возобновить поставки графических чипов для GeForce GTX 1650 партнёрам. Известно, что это случится уже в этом месяце, а рынок должен почувствовать приток новых видеокарт в мае. А вот более скоростной GTX 1650 Super придётся повременить. Всё дело в том, что усиленная модель основана на графическом чипе Turing TU116, который нужен для производства более дорогой линейки GTX 1660 (включая модель с приставками «Super» и «Ti»).
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Не утешительными кажутся и ценовые прогнозы. Например, сегодня одну из самых недорогих моделей GeForce GTX 1650 производства Palit в Регарде можно купить за 21 500 рублей, что соответствует 280 долларам. Это ровно в 2 раза дороже рекомендованной цены, а новые поставки могут оказаться недостаточными для текущего положения на рынке, а сами поставщики просто не готовы отказываться от сверхдоходов. Эксперты полагают, что снижения цен не случится, либо будет незначительным, поэтому повода для радости нет.
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