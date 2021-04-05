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Многие эксперты изучают феномен Биткоина, задаваясь вопросом о причинах, подтолкнувших рынок криптовалют вверх. Не так давно мы ознакомились с любопытной позицией, авторы которой связывают текущую цену Биткоина с коронавирусом. Казалось бы, причины лежат на поверхности и связаны с общим ухудшением экономического состояния миллионов граждан разных стран. Вот только в данном случае всё сложнее. Аналитики связывают подорожание цифровых денег с началом массовых выплат в США, что стало триггером массовых вливаний в криптовалюту в беспрецедентных масштабах. Можно сколько-угодно спорить с такой позицией, но отказать ей в логике сложно. Особенно на фоне увеличения продаж смартфонов Apple, что также пришлось на вторую половину 2020 года.

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Что любопытно, деньги и не думают иссякать. Так, недавно президент США объявил о выделении 2 триллионов долларов на поддержание экономики. Именно с этим событием Майкл Росс-Джонсон – ныне глава криптовалютной компании Chatex связывает будущие изменения на рынке. По его мнению, вначале приход больших денег будет способствовать увеличению цены Биткоина, что приведёт к новым рекордам, позволяя ему подняться выше 60 тысяч. А вот следом может случиться такое же резкое падение.

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Дело в том, что инвестиции в бизнес вернут ему привлекательность в глазах обычных американцев. Люди считают, что экономика будет падать, вкладывая выплаты от государства и сбережения в криптовалюту. Когда случится повсеместное восстановление рынка, люди будут искать более надёжные источники, поскольку Биткоин слишком непредсказуем.

Кроме обычных вкладчиков, могут измениться и настроения институциональных инвесторов, которые в последнее время видят в криптовалютах стабильную бухту. Оздоровление экономики явно пойдёт на пользу крупному и среднему бизнесу, а значит институционалы, как и простые граждане США, будут перенаправлять свои сбережения в привычные им акции, другие активы, включая фиатные валюты.

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Добавим, что решающее значение может сыграть и массовая вакцинация. На конец марта по официальным данным было привито чуть более 100 миллионов американцев. Темпы растут, а значит вскоре в США появится так называемый общий иммунитет, что позволит как минимум на полгода вернуться к росту экономики. Источник.