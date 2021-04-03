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Эксперты РБК назвали одну из причин роста Биткоина и Эфириума в 2021 году

Причина лежит на поверхности, но увидеть её не так просто
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Глядя на цену Биткоина многие задаются вопросом, кто вообще его покупает? Кто все эти сумасшедшие, у которых так много накоплений, что общая масса вложений постоянно двигает критовалюту вверх? Для ответа на этот вопрос нужно откатиться немного в прошлое. Уже больше года мы наблюдаем резкий рост продаж смартфонов Apple. Что любопытно, покупатели берут версии с большим количеством памяти, а коронавирус только подстегнул интерес к яблочной продукции. Казалось бы, с чего вдруг, ведь 12-е поколение кроме сомнительной поддержки 5G не принесло ничего хорошего. Мало того, из комплектации убрали зарядное устройство, а новое скоростное стоит немалых денег. 

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Всё становится на свои места, когда выясняется география взрывного роста продаж и сроки. Как оказалось, больше всего покупательский спрос возник в США и совпадает с периодами массовых выплат от правительства США в связи с массовыми карантинными мероприятиями. Всё это красочно расписано в блоге известного журналиста Эльдара Муртазина, фигура которого уже много лет вызывает неоднозначные эмоции у всех, кто знаком с его творчеством. Уже несколько месяцев аналитики фиксируют прилив реальных денег в Биткоин и другие криптовалюты, ну а сегодня у нас есть любопытные комментарии от Яниса Кивкулиса – ведущего стратега крупной инвестиционной компании EXANTE.

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По его словам, с начала года фиксируется прилив долларов в криптовалюты от жителей США, которые получают субсидии от правительства. Всё это пакет государственной помощи, которая поступает в рамках поддержания экономики за счёт эмиссии бумажных денег. Проще говоря, дядя Сэм напечатал сотню миллиардов долларов и раздал их жителям Америки, куда входят нелегалы и бедные слои населения. В текущих условиях помощь получают и предприниматели, и обычные американцы, которые оставят описание своих проблем на сайте госуслуг. Нельзя сказать, что государство никому не отказывает, но у этих ребят, в отличие от всего остального мира есть возможность печатать фантики и продавать их за реальный товар. 

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Если вы думали, что вскоре всё прекратиться, то спешим вас разочаровать, дело в том, что недавно Байден заявил о старте нового проекта, в рамках которого бизнесу и нуждающимся раздадут 2.3 триллиона долларов. Ясно, что при гигантской дыре в бюджете взять их негде, а значит в ход снова пойдут печатные станки, а часть долларов перельётся в криптовалюту, способствуя её росту. Хотя это только одно мнение из множества существующих.

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