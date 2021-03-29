Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony заблокировала покупки в интернете для владельцев консолей PlayStation 3, PSP и PlayStation Vita

Покупать игры и дополнения будет невозможно
[ ] для раздела Блоги
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Ещё осенью 2020 года стало известно о намерении Sony закрыть онлайн-магазин для игровой приставки PlayStation 3, портативных консолей PSP и PlayStation Vita. По мнению многих экспертов такой шаг нанёс значительный ущерб многим небольшим студиям, которые продолжали выпускать дополнения для своих игр. При этом многие пользователи были готовы скачивать их за реальные деньги. Решение стало неожиданным, но не окончательным, поскольку при помощи смены IP-адреса можно было продолжить скачивать полюбившиеся проекты и дополнения. Несколько дней назад появилась информация, что лазейка закрыта окончательно.

реклама

Стоит отметить, что все владельцы указанных выше игровых приставок могут продолжать пользоваться электронным магазином до лета 2021 года. После этого случится полная блокировка. Неясно, чем продиктован подобный шаг. Вполне возможно, энтузиастов слишком мало, а поддержка магазина в рабочем состоянии обходится дороже, чем можно получить от товарооборота. 

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде
6700XT в Ситилинке - смотри цену
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Согласно официальным заявлениям японской корпорации, 2 июля случится полное отключение магазина для PlayStation 3 и PSP, а вот более новая PS Vita продержится до 27 августа. Что любопытно, в сети есть альтернативные цифровые магазины, которые также продают дополнения. Удивительно, но в отличие от официального они и не думают останавливать работу, а значит Sony фактически закрывает двери перед платёжеспособной аудиторией. 

Отметим, что все эти консоли давно перешли в ранг неактуальных. При этом каждая взломана, а значит пользователи смогут не только продолжать играть, но и делать это бесплатно. И кого в данном случае накажет Sony?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов Arctic BioniX P120 A-RGB
+
Обзор гарнитуры ASUS ROG Strix Go Core и шумоподавителя микрофона ASUS AI Noise-Cancelling Mic Adapter
+
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2021
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
9
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H7 Wireless
17
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: март 2021
15

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

29 смартфонов Xiaomi получили актуальную версию MIUI 12 Stable
+
Директор фонда Сороса считает что золотое время Биткоина проходит и назвала вероятного преемника
+
Увеличение стоимости Эфира привело к падению доходов майнеров – GeForce RTX 3070 окупается за 13 мес
+
Видеокарта GeForce RTX 3080 уступила Radeon RX 580 на Core i7-4790K в новых играх под DX12 – HA
+
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 27 актуальных смартфонов 2019-2020-х годов
+
Один из главных критиков криптовалют миллиардер Ойстейн Спетален сделал крупную инвестицию в Биткоин
+
Владелец флагманского Intel Core i9-11900K протестировал новинку в ряде игр и бенчмарков
+
Первая в России сборка ПК на Intel Rocket Lake-S и розыгрыш комплектующих от HYPERPC
2
Майнинг биткоинов успешно запустили на портативной игровой консоли 1989 года
+
NVIDIA заменяет графические процессоры GA102-250 от GeForce RTX 3080 Ti на GA102-300 в RTX 3090
+
Владимир Путин рассказал о последствиях российской вакцины и её плюсах
+
Девушка-хакер EMPRESS взломала ПК-версию Crash Bandicoot 4 всего через день после релиза
+
Документация Intel подтвердила тепловые пакеты Alder Lake и поддержку DDR5
+
Видеокарты AMD производительнее конкурирующих моделей NVIDIA в дуэте с Core i7-4790K — тест HU
+
Huawei официально объявила о выпуске HarmonyOS
+
110 смартфонов Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
+
Intel может вернуться в сегмент HEDT с процессорами Emerald Rapids
+
Mi 8 Pro и другие 4 старых флагмана Xiaomi 2018 года получили стабильную версию новой ОС Android 11
+
CD Projekt Red выпустит для Cyberpunk 2077 10 бесплатных и 3 платных DLC
+
GSC Game World ищут тестировщиков S.T.A.L.K.E.R. 2
+

Популярные статьи

8 самых дешевых ТВ с разрешением 4К и ценой менее 20000 рублей
+
Возвращение в Fallout 4 в 2021 году
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Массовое обновление прошивок Asus для большинства своих WiFi роутеров
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+
Дополнительные подробности про массовое обновление Wi-Fi роутеров Asus - детали
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем