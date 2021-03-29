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Ещё осенью 2020 года стало известно о намерении Sony закрыть онлайн-магазин для игровой приставки PlayStation 3, портативных консолей PSP и PlayStation Vita. По мнению многих экспертов такой шаг нанёс значительный ущерб многим небольшим студиям, которые продолжали выпускать дополнения для своих игр. При этом многие пользователи были готовы скачивать их за реальные деньги. Решение стало неожиданным, но не окончательным, поскольку при помощи смены IP-адреса можно было продолжить скачивать полюбившиеся проекты и дополнения. Несколько дней назад появилась информация, что лазейка закрыта окончательно.

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Стоит отметить, что все владельцы указанных выше игровых приставок могут продолжать пользоваться электронным магазином до лета 2021 года. После этого случится полная блокировка. Неясно, чем продиктован подобный шаг. Вполне возможно, энтузиастов слишком мало, а поддержка магазина в рабочем состоянии обходится дороже, чем можно получить от товарооборота.

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Согласно официальным заявлениям японской корпорации, 2 июля случится полное отключение магазина для PlayStation 3 и PSP, а вот более новая PS Vita продержится до 27 августа. Что любопытно, в сети есть альтернативные цифровые магазины, которые также продают дополнения. Удивительно, но в отличие от официального они и не думают останавливать работу, а значит Sony фактически закрывает двери перед платёжеспособной аудиторией.

Отметим, что все эти консоли давно перешли в ранг неактуальных. При этом каждая взломана, а значит пользователи смогут не только продолжать играть, но и делать это бесплатно. И кого в данном случае накажет Sony?