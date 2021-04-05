HUAWEI официально назвала 41 смартфон, который получит EMUI 11 весной 2021 года
На прошлой неделе состоялся выход очередной бета-версии операционной системы HarmonyOS. HUAWEI утверждает, что перед нами написанная с нуля операционка, в то время как энтузиасты находят в коде всё больше доказательств, что китайская ось ни что иное, как очередной клон базовой версии Android. Она создана специалистами Google и лежит в основе всех существующих оболочек для мобильных устройств (исключая Apple). Поскольку у HUAWEI на этот счёт есть своё мнение, оставим вопрос открытым, вернувшись к нему спустя несколько месяцев, когда появится первая публичная версия новой ОС.
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Одновременно с этим китайская компания завершает создание и рассылку своей последней операционной системы, официально построенной на базе Android. Это новая EMUI 11, которая изначально должна была выйти как минимум на пять десятков устройств, но позднее столкнулась с проблемами внутри HUAWEI, связанными с санкциями со стороны США. Сегодня у нас есть официальный список смартфонов, который получили и получат прошивку. Всего таковых 41 аппарат. С большой вероятностью остальные телефоны, выпущенные в продажу в 2019 и 2020-м году могут претендовать только на HarmonyOS.
Инсайдеры отмечают, что пока не все российские пользователи указанных ниже смартфонов получили EMUI 11. В Китае ситуация иная, поскольку все прошивки изначально тестируются в стране Восходящего солнца. Именно поэтому мы не можем назвать точных сроков появления российской официальной оболочки HUAWEI, но, раз уж рассылка началась в Китае, то следом будут обновлены глобальные версии телефонов. Поскольку ходили слухи о начале запуска первого открытого бета-теста HarmonyOS этой весной, то рассылка EMUI 11 должна закончится в ближайшие месяцы.
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