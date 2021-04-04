Microsoft раздаёт купоны на 10 долларов для покупки игр для Xbox и Windows 10
Не так давно в магазине приложений Microsoft Store стартовала большая весенняя распродажа. Она продлится до 15 апреля, предлагая геймерам множество игр как для консолей Xbox, так и компьютеров на базе Windows 10. Также предлагаются скидки на ноутбуки, но последнее может быть недоступно в некоторых регионах, поэтому наиболее интересными остаются скидки на популярные игры. Изучить наиболее интересные предложения можно здесь, а пока у нас есть интригующая информация.
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Дело в том, что некоторые пользователи находят в почте промокод для Microsoft Store на 10 долларов. Он предназначен для покупки игр в магазине и может суммироваться с существующими скидками. На игровой приставке найти его проще, поскольку там постоянно активна учётная запись, а вот на ПК немного сложнее. Для проверки нужно войти в приложение Xbox на компьютере. После этого перейти в сообщения, где вас ждёт небольшой сюрприз. Если вы ранее не были зарегистрированы и давно не проявляли активности, то шанс обнаружить деньги минимален. Есть версия, что рассылка идёт волнами, поэтому пока не все получили купоны.
Важно помнить, что спустя 30 дней купон перестанет работать. Кроме того, если вы им не воспользуетесь 90 дней после активации, он также испортиться. Эксперты советуют как следует изучить ассортимент магазина, поскольку до 15 апреля там есть действительно неплохие предложения, ну а с дополнительной скидкой всё может показаться куда веселее.
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Купоны начали приходить 2 апреля, а источников слишком мало, чтобы точно составить географию их рассылки. Есть мнение, что купон вообще может быть выслан случайным образом, чтобы подстегнуть интерес игроков, а многие из тех, кто месяцами не заходил в аккаунт, увидев там лишние 10 долларов могут сделать дополнительную покупку. Официальных комментариев относительно происходящего пока нет.
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