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Amazon остаётся самой крупной публичной компанией с капитализацией в 1.59 триллиона долларов. По этому показателю гигант уступает только Apple, которая сегодня оценивается немногим более 2 триллионов долларов. Обе компании слишком переоценены, но продолжают получать инвестиции от обычных граждан США. Во многом это связано с массовыми выплатами из-за коронавируса, поскольку люди пытаются найти надёжный источник хранения наличных. На данный момент Amazon владеет сотней физических торговых точек и продолжает расширять свою географию. Толчком для этого стала покупка Whole Foods Market. Сеть стоила всего 13,7 миллиарда долларов, но может позволить увеличить количество торговых площадей ещё на 500 по всей стране, хотя пока не используется для размещения складов и отгрузки товаров.

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Amazon, как и многие другие сети часто устраивает распродажи, но даже несмотря на это остаётся много товаров, которые по тем или иным причинам оказались не востребованы. Это могла быть неправильная реклама, которая не дошла до адресата, товар мог быть дороже, чем у конкурентов, или труднодоступным на сайте в поиске (что неудивительно). Часто в таких ситуациях продавец предпочитает уничтожать излишки, особенно если это касается брендовых вещей. Подобный ход позволяет удерживать цены на стабильно высоком уровне. Кажется, руководство Amazon нашло ещё более привлекательный способ избавиться от залежалого товара.

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Не бывает плохих товаров, бывают слишком высокие цены – именно так можно охарактеризовать новую политику Amazon. Гигант планирует опустошить склады с залежалой продукцией за счёт сотрудников, что кажется вполне логичным, ведь таковых на конец 2020 года 1.3 миллиона человек. Прибавить к ним семьи – получим как минимум 5 миллионов потребителей.

Идея заключается в обустройстве специальных магазинов со скидками, куда будет открыт доступ только работникам самой компании. Предполагается выставить на полки электронику, игрушки, товары для дома, игрушки и многие другие. Пока неясно, как всё это будет обустроено, но за счёт этого Amazon попытается получить дополнительную прибыль, разгрузить склады и решить проблему залежалого товара без радикальных мер. Сообщается о больших скидках, вот только решится ли компания продавать товары ниже себестоимости, или они будут отдаваться по закупочной цене, пока неясно.