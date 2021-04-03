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После появления нового процессора Apple M1 новые ноутбуки стали напоминать то, о чём когда-то мечтал Стив Джобс. Вы ведь помните истории о том, как он запрещал выпускать в продажу компьютер поскольку в нём были вентиляторы? Странно, но процессоры становятся всё более прожорливыми и горячими, хотя нам с каждым годом говорят о покорении всё новых технологических вершин. Сегодня чипы выпускаются на основе 14-нм техпроцесса, а некоторые на базе 7-нм технологии, вот только мечта о тишине так и осталась несбыточной.

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Пользователи продолжают ставить монструозные вентиляторы, а на скоростные процессоры, способные преодолеть 5 ГГц, нужны гигантские башни, жужжащие словно стая разъярённых пчёл. Все это надоело владельцу MacBook по имени Теодрик. Наш герой долго думал, как ему унять шум от процессорного кулера, а результатом стала сумасшедшая идея, интегрировать в систему жидкостное охлаждение.

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Мы не зря начали с процессора M1. Дело в том, что этот процессор позволил выпустить несколько линеек ноутбуков без вентиляторов, а вот с прожорливым Intel такое не выходит. Итак, в качестве специальных пластин для охлаждения Теодрик использовал за основу блоки для майнинга (ASIC), насос Aquastream XT Ultra был куплена на AliExpress, а резервуар и шланги на ближайших интернет-площадках. Энтузиаст сетует, что было бы проще купить новый ноутбук, но берётся за дело с упорством. Ему удалось вытащить неэффективные термопрокладки и тепловую защиту с нижней части корпуса, куда он и прикрутил своё детище. Визуально вышло пугающе, но сам Теодрик заявляет, что температура упала, а кулер перестал его беспокоить.

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Что любопытно, энтузиаст также заметил немалый прирост производительности (модернизированный ноутбук выше в списке) после своих манипуляций. Система стала стабильнее, а температуры не превышают допустимых значений. С подробностями можно ознакомиться в оригинальном материале. Теодрик сетует, что размер ноутбука не позволил ему интегрировать водяное охлаждение внутрь, но полностью доволен результатом.