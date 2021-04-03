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Зарабатывает ли Sony на Playstation 5 - это вопрос

Каждая проданная PlayStation 5 приносит Sony убыток
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Игровая приставка PlayStation 5 до сих пор остаётся редким гостем в рознице. Партии расходятся как горячие пирожки по ценам как за тонну вкусного лакомства с отборным мясом. Но это не останавливает фанатов, которые часто обращаются к перекупщикам, поскольку реальных механизмов отыскать консоли в рознице нет. Одновременно с этим Sony не перестаёт рапортовать о новых успехах, когда спрос в разы превышает предложения, а отгрузка идёт с большим опережением.

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Главная проблема, с которой сталкиваются обычные геймеры, кроется в масштабном дефиците полупроводников, а также в том, что AMD взяла на себя слишком много обязательств, поскольку она единолично поставляет чипы для всех актуальных поколений PlayStation и Xbox. Кроме того, перед компанией стоит задача не потерять рынок процессоров, поскольку Intel за последние месяцы смогла увеличить отгрузки. Ну а обычные геймеры, ожидающие игровых видеокарт, пока вынуждены ждать лучших времён. 

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Ещё недавно японская корпорация заявляла о 4.5 миллионах проданных копий на 1 января текущего года. Что же, за первые три месяца удалось отгрузить немалые 2 миллиона, что позволило увеличить цифру до 6.5 миллионов приставок. Данные официальные и поступили из инженерного отдела Sony PlayStation Engineering, глава которого поделился с журналистами своими эмоциями. Большая часть текста не представляет интереса, но одна часть уже заинтересовала журналистов.

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Дело в том, что в прессу и ранее просачивалась информация о том, что Sony не зарабатывает на продаже приставок. Предполагалось, что японская корпорация готова обеспечить некоторый дисконт для сохранения рыночной доли и повышения привлекательности для конечного потребителя. А вот цены на игры выросли. Достаточно взглянуть на первую страницу российского магазина PlayStation Store, где цены на некоторые новые проекты уходят далеко за 50 долларов. Неясно, когда Sony удастся выйти в плюс, скорее всего этого не случится до появления новой ревизии на улучшенном технологическом процессе, что сделает чип дешевле. Вот только в условиях тотального подорожания электроники эта перспектива может стать воплотиться в реальность ещё не скоро. 

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