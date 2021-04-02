Бесплатный буст Resizable BAR на видеокартах NVIDIA неэффективен и даёт 1-3% fps – Techpowerup
Несколько дней назад NVIDIA официально сделала доступной поддержку функции Resizable BAR для видеокарт последнего поколения GeForce RTX 3000. Ребятам из зелёного лагеря потребовалось больше двух месяцев, чтобы реализовать функцию Smart Access Memory, которая была доступна для видеокарт AMD Radeon на старте. Здесь стоит учитывать, что технология красного лагеря ограничена только процессорами Ryzen 5000-й серии, в то время как зелёные отлично работают и на Intel 10-го и 11-го поколения. При этом сама NVIDIA уверяла, что прирост от новой технологии составляет немалые 9% в среднем по всем доступным сегодня играм.
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Поскольку 9% - это очень много, то было бы неверным слепо доверять NVIDIA. Именно поэтому эксперты портала Techpowerup провели большое тестирование, задействовав все актуальные видеокарты в 22 играх. Стоит отметить, что на самом деле технология Resizable BAR работает только с 17-ю играми, поэтому все остальные даны для сравнения. Доступны результаты по трём разрешением. От 1080р, до 4К. Ниже можно рассмотреть средние показатели, больше подробностей можно увидеть здесь.
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Watch Dogs Legion
- Godfall
- F1 2020
- Battlefield V
- Horizon Zero. Dawn
- Hitman 3
- Cyberpunk 2077
- Assassin's Creed Valhalla
- Death Stranding
- DIRT 5
- Red Dead Redemption 2
- Hitman 2
- Borderlands 3
- Metro Exodus
- Control
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Выше список поддерживаемых проектов. NVIDIA уверяет, что будет прилагать массу усилий для расширения перечня в самое ближайшее время. Вот только пока всё это кажется неэффективным, ведь 2% - это фактически незаметно на фоне 100 и более кадров в секунду на новых видеокартах. Что любопытно, некоторые видеокарты вообще не дают никакого прироста. Например, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 уходит при активации Resizable BAR в ноль. Лучше всего дела обстоят на GeForce RTX 3060 Ti, но 3% это не 9%, о которых говорили ребята из NVIDIA. Возможно, в будущем поднять производительность удастся и выше, но пока всё так, как вы могли увидеть.
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