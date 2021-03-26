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Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются криптовалютные инвесторы, заключается в чрезвычайно высокой волатильности курса. Ещё позавчера Биткоин стоил 57 000 долларов, вчера падал до 51.5 тысячи, а сегодня снова пытается отыграть потерянные позиции. В такой ситуации неясно, стоит ставить на краткосрочную перспективу роста или падения, либо игнорировать тренды, сделав крупное вложение на будущее. Последний шаг многим кажется оправданным, поскольку некоторые аналитики упрямо заявляют, что в обозримом будущем первая цифровая валюта вырастет чуть ли не до миллиона.

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Кроме проблем с ценой есть ещё и сложности с майнингом. Представьте, что вы купили видеокарту GeForce RTX 3080 за 231 тысячу рублей надеясь отбить её за 10 месяцев. Но ведь это худший сценарий, а значит при неплохом росте Эфира можно надеяться начать зарабатывать большие деньги уже через полгода. Всё это привлекает в профессию шахтёра всё новые и новые лица. Многие не понимают, что собой представляет сама структура добычи криптовалюты, оплачивая настройку фермы у специалистов.

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Сегодня самое время понять, сколько на самом деле можно заработать, ведь показатель хешрейта далеко не самый главный в деле майнинга. Итак, несколько дней назад цена Эфира начала расти, перевалив за 1600 долларов. Казалось, это привычное явление, вот только обнадёживающая информация привлекла в бизнес новых шахтёров. Давайте посмотрим на изображение ниже, где указано, сколько сегодня способна зарабатывать видеокарта GeForce RTX 3080.

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Как видите, готовая ферма на 8 указанных выше карт даёт нам в сутки 57.91 доллара. Это 1737 долларов в месяц на всю ферму и всего 217 долларов на одну такую видеокарту. Если вы купили GeForce RTX 3080 за 3000 долларов, а взять её дешевле в наших краях негде, то прежде чем вы начнёте получать доход придётся майнить долгих 14 месяцев. Казалось бы, доходы должны расти, ведь цена Эфира стала выше. В данном случае против майнеров играет обычная жадность, когда десятки тысяч новичков пытаются подставить под одну большую каплю каждый свою кружку.

P.S. Мы внимательно следим за доходностью Эфириума с января, но такого резкого обвала доходности не было с начала года.