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Создание фермы – вопрос сложный, требующий знаний в нескольких областях, включая настройку компьютера и отдельных компонентов. Важно подобрать правильные комплектующие, поскольку от вашего выбора будет зависеть доходность всей системы. Это значит, что вложения не должны быть слишком большим, поскольку могут просто не окупиться, одновременно с этим нужно взять ровно столько, чтобы потом ничего не улучшать, позволив ферме работать в режиме 24/7. В любом другом случае вы не получите стабильного дохода, постоянно настраивая и допиливая железо, которое должно просто приносить доход.

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Пожалуй, самым важным элементом фермы остаётся видеокарта, а вернее несколько графических чипов, ведь чем их больше – тем быстрее расти будут ваши доходы. Сегодня мы уделим внимание вопросу выбора правильной видеокарты, которая на данный момент обладает самыми высокими показателями хешрейта. За советом обратимся к экспертам сайта Tomshardware. Заранее отметим, что это далеко не вся информация, представленная в масштабной статье, кроме того, ребята предлагают график доходность/цена, который мы считаем бесполезным в текущих условиях, ведь цены в российских магазинах куда выше, чем в Америке, а доступность ограничена.

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Ожидаемо, больше всех генерирует GeForce RTX 3090, но скорость не всегда означает выгоду, ведь купить одну из таких видеокарт у нас по близкой к рекомендованной цене невозможно. Может показаться, что худшим выбором будет RTX 3060 Ti, вот только здесь важно обратить внимание на график, учитывающий хешрейт и энергопотребление. И здесь в лидеры вырывается именно эта карта. Если внимательно присмотреться, то в списке есть видеокарты с надписью «Tuned». Скорее всего для наших читателей эта информация окажется малоинтересной, поскольку для получения столь высоких параметров необходима ручная настройка.

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Эксперты считают, что вхождение в майнинг – это большой риск. Всегда есть шанс падения криптовалюты, проблемы с оборудованием и любые другие форс-мажоры. Сегодня сложности могут быть вызваны высокой ценой на посредственное железо, которое только кажется эффективным. А ведь цену в 3000 долларов за GeForce RTX 3090 никто не отменял. В итоге вы сможете вернуть деньги (если сможете) не ранее чем через год. Хотя и это лишь приблизительные данные. Здесь самое время изучить данный материал, в котором рассказывается о проблемах соло-майнинга. Но всё это не значит, что не стоит начинать, просто вы должны быть готовы к сложностям, не забывая об огромной прибыли, ожидающей вас на расстоянии протянутой руки. Больше информации в оригинальном источнике.