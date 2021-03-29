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Сегодня Tesla считается лидером рынка электрокаров. Успехи 2020 года позволили компании войти в число самых успешных брендов мира, а рекордный рост акций превратил Илона Маска в самого богатого человека на планете. Что любопытно, это далеко не предел мечтаний Илона, ведь он уверяет, что компания будет дорожать, что уже вскоре позволит ей превзойти даже Apple. Вполне возможно, сравнение с яблочным гигантом было ненапрасным.

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Сердцем автомобилей Tesla является продвинутый нейронный чип HW 3.0, который позволяет Илону Маску говорить о скором переходе на полностью автономную систему управления. Общая мощность процессора равна 74 миллиона TOPS, а в купе с центральным процессором он обеспечивает 1.2 терафлопс. При этом и нейрочип и CPU работают в тандеме, дополняя и проверяя друг друга, что повышает стабильность системы. HW 3.0 включает 6 миллиардов транзисторов и выполнен на основе 14-нм техпроцесса Samsung.

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Эксперты полагают, что Apple может использовать преимущества нового чипа М1 при создании собственного автомобиля. Для сравнения, М1 в несколько раз мощнее и выполнен по 5-нм техпроцессу. Он куда энергоэффективнее и быстрее, а значит способен выполнять те же команды за более короткий промежуток времени, что позволит ИИ принимать ключевые решения, необходимые для безопасности водителя.

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Эксперты полагают, что несмотря на преимущества процессора М1, Apple в обозримом будущем не сможет обойти Tesla. Главной проблемой окажется огромное количество данных, которые получает автопроизводитель ежедневно. За долгие годы существования Tesla, автомобили прошли миллиарды километров, но даже это пока не позволяет создать полноценный ИИ, способный взять на себя управление. Здесь самое время вспомнить о миллиарде активных смартфонов iPhone на руках у пользователей, которые способны за несколько месяцев дать в руки инженерам Apple достаточно большое количество нужной информации. Кстати, есть сведения, что Samsung готовится приступить к выпуску новых автомобильных чипов для Tesla по 5-нм техпроцессу, что сократит разрыв между HW 3.0 и М1.

Отметим, что подобные размышления пока считаются гипотетическими. Дело в том, что у Apple действительно есть планы выпуска автомобиля собственного производства, но пока нет чёткого видения партнёра и платформы, которая должна стать основой самой желанной машины на планете Земля.