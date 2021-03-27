Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Современная операционная система Windows 10 почти ничем не отличается от старой доброй Windows ХР, которая вышла в далёком 2001 году. Если не считать непривычного для многих меню Пуск, то различия незначительны, а основанная часть функций уже много десятилетий кочует из версии в версию, претерпевая исключительно косметических изменений. Точно это же можно сказать и об оптимизации операционки, которая как была, так и осталась далека от идеала. Что любопытно, новая Windows 10 стала только тяжелее, поскольку старушка Windows ХР могла без проблем работать с одноядерным процессором и 256 Мб оперативной памяти, тогда как сейчас даже 2 Гб ОЗУ кажутся недостаточными.

реклама

Если обратить внимание на последние сборки Windows 10 для инсайдеров, то становится ясно, что Microsoft пытается придумать способ оптимизации компьютера при первой установке (либо в ручном режиме в любой момент времени). Предполагается, что каждый пользователь заранее знает о сценариях, с которыми он сталкивается во время использования ОС. Например, владелец компьютера школьник, а значит он может пользоваться интернетом и играть в игры. Вполне возможно, что ему захочется изучить и более сложное ПО, но в данном случае речь идёт о неких средних показателях.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Полный список сценариев находится ниже. К сожалению, пока нет никаких подробностей относительно того, как всё это будет реализовано. Эксперты полагают, что каждый пункт позволит получить доступ к нескольким дополнительным категориям, тщательная настройка которых приведёт к максимальной отзывчивости компьютера. Судя по всему, без некоторых жертв не обойтись, а значит неверные действия могут привести к потере части функций.

Бизнес

Школа

Семья

Игры

Развлечения

Креативность

реклама

Точных сроков внедрения расширенной настройки оптимизации операционной системы пока нет. Вполне возможно, что она станет часть большого обновления в конце 2021 года, но исключать её перенос на 2022 год не стоит. Отметим, что нечто подобное существует и сегодня, но в данном случае речь идёт об оптимизации всей ОС за счёт выбора оптимального сценария использования компьютера, что приведёт к изменению стандартных настроек ПК.