В апреле на российском рынке ожидается подорожание компьютеров, смартфонов и электроники – ТАСС
Ещё весной 2020 года аналитики предполагали, что последствия пандемии могут накрыть рынок полупроводников в виде нескольких волн. Летом ситуацию удалось обуздать, ведь карантинные меры в Китае снизили количество заболевших до минимума, но сегодня ситуация иная, поскольку коронавирус не только прочно вошёл в нашу жизнь, но и значительно замедлил мировую экономику. Инвесторы пока держатся, а среди обычных вкладчиков преобладают позитивные настроения. Ситуация меняется, а с ней может начать рушиться привычная картина, когда товар находится на расстоянии вытянутой руки.
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Вчера несколько крупных аналитиков высказали своё мнение о приближающемся кризисе на сайте новостного агентства ТАСС. Давайте кратко опишем их позицию, поскольку в полном объёме её хватит на большую статью. По словам Эльдара Муртазина (думаем, его персона не нуждается в представлении), смартфоны подорожают. Случится это в самое ближайшее время, ведь текущие закупки уже происходят по ценам, превышающим привычные на 10-20%. Новинки будут понемногу вытеснять продукцию на полках магазинов, что приведёт к тотальному удорожанию до 20%. При этом наибольший эффект стоит ждать в среднем ценовом сегменте. Такое положение объясняется дефицитом комплектующих, когда крупные мировые производители вынуждены переплачивать за возможность получить новую партию полупроводников в оговорённые сроки.
Глава Ситилинк (Олег Пчельников) обладает ещё более пугающими цифрами. По его словам, сегодня поставки ключевых товаров снизились от 30 до 50% чем годом раньше, а удорожание ждёт в первую очередь смартфоны, видеокарты, телевизоры, мониторы и ноутбуки. В дефиците не только микросхемы, но и LCD и OLED дисплеи. Мало того, сегодня идёт отгрузка наиболее популярных моделей мониторов с 10-20% ростом. Купить товары по привычным ценам практически невозможно, а производители готовы обслуживать даже долгосрочные контакты с учётом 30-50% роста.
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На конечную цену оказывает давление и курс рубля, просевший за год. Ритейлеры не планируют увеличивать процентные ставки, но сделать с подорожанием ничего не могут, поскольку цены выросли со стороны производителей. Ну а хороших новостей нет. Сегодня аналитики задаются вопросом: насколько эффект дефицита полупроводников ударит по поставкам в 2022 году. Многие полагают, что следующий год способен удивить даже покупателей с крепкими нервами. Ну а запуск текущей волны подорожания намечен на апрель.
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