Ryzen 7 5800X подешевел на 15 000 рублей за 2 месяца, а цена упала ниже рекомендованной AMD для РФ
После того как AMD выпустила в продажу Ryzen 7 5800X, стало очевидно, что сегодня лучшие процессоры делают только в красном лагере. 8-ядерный камень оказался настолько быстрым, что с ним не может сравниться даже самый скоростной 10-ядерный Core i9-10900K. При этом, если в многоядерных задачах AMD и раньше демонстрировала впечатляющие результаты, то победа в одноядерных тестах стала полной неожиданностью не только для экспертов всех мастей, но и для Intel.
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Единственной претензией, возникающей к новым процессорам, стала завышенная цена. Дело в том, что руководство AMD не только подняло цены на 50 долларов, но и оказалось неготово насытить рынок достаточным количеством чипов, что привело к дефициту, а в итоге к повышению и без того высокой стоимости конечного продукта. Когда Ryzen 7 5800X зашёл на российский рынок, он должен был стоить 40 900 в коробочной версии и 37 400 в ОЕМ-комплектации. Естественно таких цен не было, а купить новый камешек дешевле 50 000 было нереально.
Сегодня производителю удалось поставить на рынок достаточное количество процессоров, что сразу сказалось на ценах. К примеру, в Регарде можно купить Ryzen 7 5800X в коробочной комплектации за 41 600 рублей, что слегка дороже рекомендаций, а вот ОЕМ-версия стоит всего 36 400, что на 1000 рублей дешевле рекомендованной цены. Мало того, если обратить внимание на ЯндексМаркет, то можно увидеть, что ещё в январе данный камень стоил 51 400 (средневзвешенная), а сегодня 36 400, что на 15 000 дешевле.
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Важно отметить, что в первом варианте купить процессор можно отдельно, а во втором только в составе сборки. Для тех, кто хочет обновить системник второй вариант не подходит, а вот для геймеров, покупающих новую сборку получить столь быстрый камень ниже рекомендованной цены – это редкая удача.
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