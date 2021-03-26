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Среди игр, выпущенных студиями-выходцами из постсоветского пространства, не так уж много таких, которые могут похвастать всемирной известностью. Одно из ключевых мест здесь традиционно занимает франшиза S.T.A.L.K.E.R. Текущая команда долго готовилась выпустить сиквел, сталкиваясь с отсутствием финансирования, проблемами с лицензированием и эпидемией коронавируса. К счастью после того, как ребят взяла под крыло Microsoft, всё коренным образом изменилось.

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Деньги полились рекой. Появился первый трейлер, а Захар Бочаров – PR-менеджер GSC GameWorld готов фантазировать на тему игры долгими часами. Увы, дальше общих тем дело, как правило, не идёт, но даже возможность поговорить с тем, кто причастен к проекту, вселяет доверие в ещё оставшихся фанатов некогда популярной серии. Сегодня Захар поделился очередной порцией информации в рамках так называемых дневников разработчиков.

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Видео можно посмотреть ниже, там всего 6 минут, хотя полезного не так уж и много. Что любопытно, студия, в которой все работники русскоговорящие, а руководство упрямо причисляет себе к украинским разработчикам, не удосужилась привязать русские или украинские субтитры. Интервью идёт на английском с точно такими же субтитрами.

Если кратко, то нас ждёт более 30 видов уникального оружия (всего 30, почему так мало?), а также появление новой силы, которая придёт в Зону после событий последней игры. Это будет мощная сила, с которой придётся считаться. При этом прежние фракции Свобода и Долг останутся на своих местах. Также нам показали модельки того самого оружия. Ничего революционного пока нет. На заглавном изображении вы могли увидеть модельку сталкера. В игре появится широкий выбор кастомизации, что также есть на видео.

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Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 должен появиться в 2022 году. Более точных сроков нет. Выход ожидается на платформах ПК и Xbox Series S/X, а вот японская консоль будет лишена доступа к новому приключению со свойственной серии романтике и привычному сеттингу.



