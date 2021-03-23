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Некоторое время назад наши читатели могли ознакомиться с проблемами, возникающими на смартфонах Xiaomi при получении новой операционной системы Android 11. На самом деле здесь вина не самих смартфонов и даже не операционной системы, поскольку между ними находится MIUI 12, известная большим количеством ошибок. Что странно, несмотря на то, что многие их этих самых ошибок были обнаружены ещё несколько месяцев назад, китайский производитель не спешит ничего менять. Некоторые инсайдеры полагают, что Xiaomi хочет избавиться от всех проблем одним махом, выпустив MIUI 12.5, где каждой из указанных ниже неприятных ошибок будет уделено отдельное внимание.

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Невозможность получить дальнейшие обновления – Redmi Note 5/5 Pro. Эта распространённая проблема, не позволяющая обновить смартфон до более новой версии. Ранее с ней сталкивались и другие телефоны, в том числе чуть ли не вся серия Redmi Note 9. В данном случае решения не будет, так как аппарат старый.

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Redmi Note 8 Pro также имеет проблему с загрузкой, но кроме этого аппарат часто допускает оплошности во время очистки, неверно отображает кнопки WhatsApp, не желает корректно работать с GPay и часто блокирует панель уведомлений. Также есть некоторые ошибки на панели виджетов, а в настройках точки доступа нет полной информации о подключённых устройствах.

На Mi 9T Pro наблюдается зависание клавиатуры на экране блокировки, а версия Mi 9T (и китайская Redmi К20) на некоторых прошивках могут вызывать автоматическую перезагрузку при запуске камеры. Могут наблюдаться наложения текста при открытии нескольких приложений, а нажав на точную дату вы не сможете получить доступ к календарю. В глобальной версии прошивки отсутствует анимация, если на экране блокировки попытаться нажать на уведомление.

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К сожалению, это далеко не все проблемы, ведь в списке указаны десятки смартфонов. Всё это значит только одно: несмотря на высокие продажи и высокий статус Xiaomi так и не научилась своевременно решать проблемы в прошивке. Инсайдеры отмечают, что ошибки допускают все, но то, насколько быстро и эффективно производитель эти ошибки устраняет, и определяет его высокий статус, вызывая уважение среди пользователей. У ребят из Xiaomi с этим явные сложности.