Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

MIUI 12 стала настоящим производственным кошмаром для Xiaomi. Разработка прошивки пришлась на самый пик коронавируса, а выход совпал с массовыми локдаунами, что привело к увеличению сроков тестирования, а после и рассылки по всему миру. Это может показаться странным, но некоторые телефоны до сих пор не получили стабильную российскую версию, несмотря на то, что создание прошивки началось летом 2020 года. Неясно, как это повлияло на многочисленные проблемы внутри прошивки, которые до сих пор не решены.

реклама

MIUI 12 оказалась прожорлива, съедая заряд батареи буквально на глазах. Также она сильно замедляет процессор. Именно эта проблема легла в основу громких скандалов, когда целый ряд актуальных аппаратов неожиданно перешли в ранг устаревших, поскольку уже готовая прошивка на них отказывалась стабильно функционировать. Что и говорить, если даже на Redmi Note 9 пришлось отключить целый ряд функций, попытавшись сделать его работу максимально плавной. Не вышло, а эксперты констатируют, что MIUI 12 – это худшая прошивка за всю историю своего существования.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В какой-то момент казалось, что мы знаем обо всех проблемах прошивки, ведь куда хуже, если даже на флагманах наблюдаются микрофризы. Например, многие владельцы жалуются, что им приходится раз в несколько недель перезагружать устройство. Если этого не сделать телефон начинает работать медленнее, что сильно раздражает и видно невооружённым взглядом. Совсем недавно началось тестирование новой ОС Android 11 на MIUI 12, что привело к появлению целой волны новых проблем.

После того как началась массовая фиксация ошибок, включая нестабильную работу уведомлений, жестов, стандартных тем и многое другое модераторы сообщества Xiaomi предложили всем откатиться на Android 10. Сейчас нет ни одного смартфона, на котором бы не наблюдались сложности. Немного лучше положение у флагманов, поскольку сверхмощные процессоры позволяют сглаживать замедление девайса. В остальном всё плохо.

реклама

В связи с этим есть две новости: хорошая и плохая. Первая – решить проблему поможет MIUI 12.5, которая должна принести исправление всех ошибок, включая производительность и энергоэффективность. Вторая – если ваш телефон не значится в списке MIUI 12.5, то вам придётся и дальше страдать. Никакие патчи не решат то, что заложено в ядре прошивки.