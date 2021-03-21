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Доходы майнеров продолжают падать – сроки окупаемости GeForce RTX 3060 Ti увеличились до 7 месяцев

Добыча Эфира стала ещё сложнее
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Криптовалюта стала новым Клондайком, позволяя за короткий срок стать баснословно богатым, либо потерять все свои накопления (что случается куда чаще). Со стороны кажется, что майнеры – это счастливые и успешные люди, которые пять лет назад добыли сотню Эфира, а сегодня могут получить за свои монетки миллионы долларов. На самом деле большая часть цифровых денег прошла через несколько рук. Кто-то получил неплохую прибыль, а некоторые, купившие криптовалюту на пике популярности, оказались разорены. При этом некоторые избавились от накоплений быстро, пытаясь вернуть хоть что-то, другие оказались куда прозорливее – получив в 2021 году за несколько монет тысячу и более долларов.

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Сегодня профессия шахтёра популярна как никогда. Многие непосвящённые уверены, что от заветного миллиона их отделяет несколько метров, когда нужно встать, купить десяток видеокарт, влившись в плотные ряды майнеров. Если раньше брали кредит на бизнес, открывая очередную палатку у метро, то сегодня можно установить у себя дома небольшую жужжащую ферму, которая практически не требует ухода и работает чуть ли не из коробки. Проблема в том, что всё это сказки, ведь сегодня мы становимся свидетелями крайне любопытного феномена.

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Ниже можно увидеть три изображения. На первом указана цены Эфириума. За сутки криптовалюта немного опустилась, что позволяет купить её немногим меньше 1800 долларов. Это не рекорд, но очень высокие показатели, поскольку ещё год назад цена Эфира не превышала и 200 долларов. Следующий график датирован 14 марта, когда цена Эфириума примерно соответствовала текущей. Обратите внимание на доходность с одной фермы на 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti в сутки: 54.12 доллара. И последняя таблица – это доходность от 21 марта. 

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41.71 доллара выдаёт ферма на 8 видеокарт GeForce RTX 3060 Ti, что на 20% хуже показателей недельной давности. Удивлены? Чем больше стаканов вы попытаетесь наполнить из одного кувшина, тем меньше в каждом из них будет капель. Эта простая аксиома применена и к криптовалюте. Сегодня в майнинг зашло слишком много людей. Все хотят разбогатеть, но Эфириум и Биткоин – это обычные пирамиды. Первые, кто пришёл сюда, получили максимальную прибыль, большая же часть будет только заполнять собой пустоту, образовавшуюся после исчезновения кувшина с водой, ведь кто-то же должен за всё заплатить. 

Для скептиков заметим, что по данному адресу происходит обновление доходности в реальном времени. Там уже встроен калькулятор, который выдаёт не общие цифры, не имеющие ничего общего с действительностью, а реальные доходы владельцев ферм. Мало того, здесь ещё и наиболее успешные фермы, которые были настроены в ручном режиме, а значит у обычных майнеров дела идут ещё хуже. Если посчитать, то при доходности в 41.71 доллара на 8 видеокарт, одна карточка приносит в месяц 156 долларов и может окупиться за долгие 7 месяцев и больше, в то время как ещё недавно сроки доходили до 4-5 месяцев. 

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