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В последнее время мы наблюдаем постоянный рост криптовалюты. Больше всего подрос Биткоин, который стоит дороже 60 000 долларов, что стало очередным рекордом, покорившимся первым цифровым деньгам. Пожалуй, большинство майнеров-любителей волнует цена Эфира, поскольку падения и взлёты напрямую влияют на доходы тех, кто сделал крупные инвестиции в сильно подорожавшие видеокарты.

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Ещё несколько дней назад мы могли заметить, что доходы майнеров выросли. Сегодня цена Эфира остановилась в шаге от 1900 долларов, и может вот-вот перешагнуть планку в заветные 2000. Казалось, что это должно позитивно сказаться на заработках, вот только это привело к обратной реакции. Давайте кратко изучим, сколько сегодня можно получить на той или иной видеокарте. Все расчёты произведены на одну видеокарту исходя путём деления общего дохода фермы из 8 графических чипов на равные части (на 8).

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Одна видеокарта GeForce RTX 3060 Ti приносит 184 доллара в месяц, а значит окупится за пять с половиной месяцев.

Одна GeForce RTX 3080 приносит 283 доллара в месяц. Вычислить доходность крайне сложно, поскольку сейчас таких видеокарт в магазинах вообще нет. Если предположить, что вы купили такую карту за 1500 долларов пару месяцев назад, то она также окупится за пять с половиной месяцев.

Одна Radeon RX 6900 XT приносит 190 долларов. Учитывая её рекомендованную цену в 999 долларов, вы явно не встретите подобную модель дешевле 2000, а значит окупаемость может составить более 10 месяцев, что кажется неоправданным вложением.

Одна GeForce RTX 3090 добывает невероятные 360 долларов в месяц. Рекомендованная цена такой карты составляла 1500 долларов, вот только сейчас подобные решения стоят около 3000 долларов, что также даёт нам больше 8 месяцев на возвращение вложений.

Доходность старая

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Доходность новая

Стоит отметить, что за последние несколько дней наблюдается общее снижение доходности майнинга Эфира. Неясно, с чем это связано, но сам факт удивляет, ведь данная криптовалюта подорожала на 100 долларов, а значит добыча должна была стать выгоднее. Сравнить доходность подробнее можно изучив представленные выше таблицы.