В ближайшие месяцы AMD может увеличить поставки видеокарт Radeon 6000 и CPU Ryzen 5000 на 80%
Более полугода назад полупроводниковая промышленность столкнулась с масштабным дефицитом, когда производителям процессоров и других комплектующих современной электроники приходится искать дополнительные средства получения новых партий чипов, а конечный покупатель вынужден переплачивать, поскольку каждое звено цепочки продаёт отдельно взятый продукт дороже. На этом фоне сложнее всего производителям графических чипов. Интерес к майнингу продолжает усиливаться, а видеокарты дорожают, несмотря на то, что даже текущие цены оказались завышены в несколько раз.
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В этих условиях NVIDIA умудряется находить поставщиков, выпуская немалые партии, часть из которых всё-таки доходит до геймеров, а вот у AMD всё не так просто. Дело в том, что красные имеют обязательства перед Sony и Microsoft и вынуждены поставлять им львиную долю производимых чипов. Проблем было бы меньше, если бы не Apple. Эти ребята ведут себя как слон в посудной лавке, резервируя гигантские мощности на несколько лет вперёд. К примеру, уже сегодня более 80% 5-нм линий TSMC отданы под продукцию яблочной компании. Точно такая же ситуация будет и с 3-нм и ещё недавно была с 7-нм техпроцессом.
Почему была? Дело в том, что Apple ощутимо снизила количество заказов на 7-нм чипы. К счастью, столь лакомый кусочек ушёл напрямую AMD, что сделало компанию самым крупным покупателем 7-нм продукции. Точной информации о том, куда пойдут новые процессоры, у нас нет. Скорее всего, часть несомненно уйдёт на игровые приставки нового поколения. Кроме того, AMD увеличит выход процессоров на базе новой архитектуры Zen 3. Но это также значит, что мы увидим больше видеокарт серии Radeon RX 6000.
По некоторым сведениям, количество освободившихся мощностей столь велико, что позволило AMD увеличить свою долю на 80% за короткий срок. Эксперты надеются, что это приведёт к значительному улучшению на рынке процессоров и видеокарт.
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