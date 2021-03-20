AMD продолжает терять продажи на рынке видеокарт, а NVIDIA лидирует, заняв первые 15 позиций в Steam
Противостояние между NVIDIA и AMD длится уже несколько десятилетий. К сожалению, в последние годы игра идёт в одни ворота, поскольку продажи красной команды постепенно снижаются. Вначале AMD не оправдала надежды, оказавшись не способна выпустить достаточное количество видеокарт Radeon RX 5700/5700 ХТ на рынок, что привело к дефициту и полному исчезновению подобных решений задолго до начала криптобума. Многие надежды геймеры связывали с текущим поколением Radeon RX 6000, но поставки оказались на таком низком уровне, что встретить одну из новых видеокарт в рознице крайне сложно.
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Нельзя сказать, что у NVIDIA дела идут просто отлично, но зелёная команда явно старается, в то время как красные, похоже, совсем отчаялись занять на игровом рынке сколько-нибудь заметную позицию. Всё это подтверждается статистикой Steam за февраль. Мы приводим данные динамики за месяц, поскольку именно она отражает изменения, происходящие на рынке. С графиком можно ознакомиться ниже.
На десятом месте мы имеем Radeon Graphics с приростом 0.07%. Это целый ряд мобильных видеокарт AMD, которые имеют низкую производительность, и могут называться игровыми с большой натяжкой. Первая геймерская карточка этой компании находится на 17 месте. Это Radeon RX 580 2048SP, которая представляет собой обычную настольную версию на 4 Гб. Следом идут RX 550 и RX 5500 ХТ. Обе относятся к бюджетному сектору и с трудом вытягивают игры в разрешении 1080р на средних настройках графики.
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Все игровые видеокарты AMD предыдущих поколений распроданы, а новых нет от слова совсем. Геймеры охотнее всего покупают недорогие GeForce GTX 1650 и GTX 1660 различных версий. Где-то между ними затесались RTX 3060 Ti и RTX 3080, а значит зарубежные геймеры всё же понемногу переходят на новое поколение, несмотря на высокие цены. Отметим, что в сборе такие видеокарты (как и предложения AMD) куда выгоднее, однако вам придётся покупать и процессор, и корпус с памятью и материнской платой, что подходит только тем, кто собирает новый компьютер.
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