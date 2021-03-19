Новая видеокарта Radeon RX 6700 ХТ в составе системного блока в Европе стартует с 60 000 рублей
Новая видеокарта Radeon RX 6700 ХТ начала поступать в российские магазины. Цены не радуют, ведь 90 и выше тысяч, которые просят отдать за подобный продукт, выглядят крайне противоречиво. Сегодня мы изучим предложения европейской розницы. На самом деле мы остановимся только одном магазине, который является официальным партнёром AMD в Германии, но во многих других торговых точках цены примерно такие же.
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Прежде всего давайте найдём видеокарту Radeon RX 6700 ХТ на российском сайте AMD. Проблема в том, что на просторах огромной страны не нашлось ни одного магазина, с которой красные хотели бы сотрудничать. Мало того, на сайте вообще нет такой карточки, но мы воспользуемся хитростью: переходим на любую из новых моделей (например, Radeon RX 6800 ХТ и в строке адреса меняем цифру 8 на 7). Бинго! Теперь можно заглянуть, где же в мире есть отличные цены на новую видеокарту. Не трудитесь, их нет нигде, а вот готовые сборки крайне любопытны.
Как видите, нас интересует совершенно случайный магазин Dubaro, где есть несколько вариантов, стартующих с 1300 евро. Давайте изучим характеристики и подумаем, сколько в реальности стоит одна видеокарта.
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- Ryzen 5 3600
- 16 ГБ DDR4 Kingston HyperX Fury
- MSI B450-A PRO MAX
- 500Gb Samsung 970 EVO Plus
- 600W Be Quiet System Power 9
Как видите, всё это затянуло у нас 44 290 рублей, но ведь есть ещё ОС, корпус и добавка за сборку. Если не сильно жадничать, то выйдет около 55 тысяч рублей, что соответствует 600 евро. При этом готовая сборка в магазине Dubaro затянула 1300 евро. Путём несложных подсчётов получаем цену Radeon RX 6700 ХТ в районе 700 евро или чуть больше 60 000 рублей.
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Очень неплохо, вот только отдельно ни в России, ни в Германии такие карты та такую цену не продаются. Нет никаких сомнений, что данный товар в сборке кажется крайне выгодным, поскольку отечественные магазины явно будут просить за подобные системные блоки дороже.
P.S. Магазин был выбран нами случайно из тех, что находятся на официальном сайте производителя видеокарты.
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