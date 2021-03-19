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С начала февраля наблюдается резкий подъём криптовалют. Биткоин вот-вот достигнет 60 000 долларов, а Эфириум приближается к заветным 2000. На этом фоне можно констатировать значительный рост интереса к криптовалютам, поскольку любителей цифровых денег становится всё больше. Положение дел таково, что заработать на этом пытаются в первую очередь мошенники всех мастей. Появляются новые схемы, когда у обычных инвесторов выманиваются накопления на пенсию и обучение детей. Что любопытно, многие злоумышленники даже не пытаются прибегать к традиционным взломам, рассчитывая на человеческую невнимательность и доверие к знаменитостям и известным персонам.

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Но мы с вами вернёмся к окупаемости видеокарт. Для подсчётов будем использовать текущие цены в магазинах РФ. У вас ведь нет знакомых среди региональных поставщиков, которые готовы сделать скидку в 500 долларов? GeForce RTX 3070. В данном случае мы возьмём самую дешёвую версию, которая стоит 132 тысячи рублей. Посчитаем её реальную окупаемость. В сутки одна ферма из восьми таких карточек способна генерировать 45 долларов. После некоторых математических операций получаем месячную прибыль на одну карту в районе 170 долларов. Вот только наша GeForce RTX 3070 стоит немалые 1800 долларов, а значит откупить столь дорогую модель даже при сверхвысоком курсе Эфира не представляется возможным.

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GeForce RTX 3080. Перед нами одно из самых быстрых игровых решений на рынке, и не менее скоростное в майнинге. Наиболее бюджетная модель, которая только продаётся в отечественных магазинах, стоит 226 000 рублей. Давайте выясним, реально ли окупить эту видеокарту сегодня. Если исходить из 71.50 доллара прибыли на ферме из 8 видеокарт, то одна такая карточка в месяц сможет вам принести 270 долларов. Если вы думаете, что это неплохо, то попробуйте разделить 3050 долларов (а именно столько стоит наша GeForce RTX 3080) на 270 долларов. Получается, что даже сегодня, когда цена Эфира достигла 1800 долларов, окупить видеокарту практически нереально.

Многим неопытным майнерам кажется, что после подорожания с 200 до 1800 долларов доходность резко выросла. Так и было бы, если бы в шахтёры не подались сотни тысяч обычных пользователей. В итоге чем больше майнеров, тем меньше достаётся каждому из них. Здесь ещё стоит учитывать сверхвысокие цены на видеокарты, но это уже тема для другого материала.